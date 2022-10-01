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    20:31, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Инфляция в еврозоне впервые достигла двузначного уровня

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    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ -Потребительские цены выросли в сентябре в годовом исчислении на десять процентов. Это пиковый показатель за все время существования еврозоны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

    Инфляция в еврозоне в сентябре впервые достигла двузначного уровня. На фоне продолжающегося энергетического кризиса потребительские цены выросли в годовом исчислении на 10 процентов, сообщило европейское статистическое ведомство. Это пиковый показатель за все время существования еврозоны. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали инфляцию на уровне 9,7 % после 9,1 процента в августе.

    Особенно сильно цены увеличились в сентябре на энергию - на 40,8 процента в годовом исчислении. В августе этот показатель составлял 38,6 %. Стоимость продовольствия алкоголя и табака выросла на 11,8 процента после 10,6 % в августе. Промышленные товары без учета энергии подорожали на 5,6 процента после 5,1 % в прошлом месяце. Подорожали в еврозоне и услуги - на 4,3 процента в годовом исчислении после 3,8 % в августе.

    С очередным резким скачком инфляции в сентябре новое значительное повышение базовой учетной ставки Европейским центробанком (ЕЦБ) на предстоящем в октябре заседании становится все вероятнее. До сих пор регулятор заявлял о целесообразности повышения ставки на 0,75 процентных пункта, поскольку установленные ЕЦБ цели по инфляции на уровне двух процентов становятся все более нереальными.



    Фото: dw.com





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