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Инфляция в еврозоне продолжает снижаться

1 Февраля 2023, 22:27
Инфляция в еврозоне продолжает снижаться

БРЮСЕЛЛЬ. КАЗИНФОРМ - Инфляция в еврозоне снижается третий месяц подряд: ее уровень в январе составил 8,5%, что на 0,7% меньше, чем в конце прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

По данным Евростата, улучшению показателей способствует ситуация на топливном рынке: в 20 странах, использующих единую валюту, рост тарифов на энергоносители замедлился (17,2% в январе 2023 по сравнению с 25,5% в декабре 2022).

При этом цены на продукты питания, алкоголь и табак продолжают расти, поэтому, как отмечают в статистическом агентстве, европейские домохозяйства вряд ли ощутят на себе нынешнее сокращение инфляции.

Среди лидеров по сдерживанию роста стоимости жизни – Испания, Люксембург и Франция, обратная тенденция наблюдается в балтийских странах.

Поскольку средняя инфляция по-прежнему далека от целевого показателя в 2%, ЕЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики. Ожидается, что в четверг регулятор объявит об очередном повышении ключевых ставок.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis, File


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