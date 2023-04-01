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Инфляция снизилась в еврозоне

Гульмира Байзакова
1 Апреля 2023, 05:33
Инфляция снизилась в еврозоне

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Евросоюзе снова снизилась инфляция. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

По данным Евростата, в странах с общей валютой она составит в марте 6,9%, что значительно ниже 8,5% в феврале. Происходит это в основном благодаря падению на 0,9% цен на энергию, рост которых в прошлом году был двузначным. Однако продолжает дорожать другое содержимое потребительской корзины. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли на 15,4% - немного больше, чем в предыдущие месяцы.

Еврокомиссар по экономике приветствовал общую тендению к замедлению роста цен.

«Инфляция в еврозоне резко снизилась. Это хорошая новость. Но остается высокой базовая инфляция, которую подгоняют продовольствие и услуги», - написал Паоло Джентилони в Твиттере.

Показатели этой базовой инфляции, которые исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители, немного увеличились - до 5,7%. Это убедительное напоминание о том, как глубоко укоренился рост цен.

Что касается отдельных стран еврозоны, то самая низкая инфляция в Люксембурге - 3%. Она значительно снизилась в Испании, Италии и Германии. А Латвия, Эстония и Литва по-прежнему показывают двузначные числа.

Европейский центральный банк поставил задачу снизить инфляцию до двух процентов в год.


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