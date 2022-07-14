14 Июля 2022 10:39

Инфляция превысила показатели 2015 года - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл расширенное заседание Правительства, предает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на непростые геополитические вызовы, страна развивается на стабильном уровне. Это мы видим из полугодового результата. Экономика выросла на 3,4%, а реальный сектор - на 4,1%. Особенно значительный прогресс наблюдается в обрабатывающей промышленности», - сказал Глава государства.

«Однако инфляция не стоит на месте. Сейчас этот показатель достиг 14,5% и превысил уровень 2015 года», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

На расширенном заседании будут обсуждены итоги социального экономического развития за первое полугодие, в том числе будут рассмотрены вопросы инфляции и инвестиции.