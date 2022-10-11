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    10:36, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Инфляция начала ускоряться в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане месячная динамика инфляции начала ускоряться. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика после шокового значения в марте текущего года, начала ускоряться, значительно превышая среднегодовые значения», - сказал Галымжан Пирматов.

    Наибольший рост цен за последние два месяца, по его словам, наблюдался по арендной плате за жилье, как на фоне полномасштабного начала учебного года офлайн, так и на фоне притока населения из соседней страны после объявленной частичной мобилизации в РФ, а также по услуге образования, канцелярским товарам.

    «В годовом выражении инфляция достигла 17,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 22,2%. Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спроса на них. Инфляция платных услуг достигла 12,3%», - уточнил Галымжан Пирматов.

    Глава финрегулятора добавил, что устойчивость высоких инфляционных процессов на фоне фискального стимулирования и усиление спроса в экономике, в том числе с учетом новых внешних шоков, поддерживающих высокие инфляционные ожидания, требуют дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.


    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана для mail.ru Правительство
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