Инфляция и курс доллара: что ожидают эксперты от 2023 года

2 Января 2023, 14:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международные финансовые организации прогнозируют дальнейшее влияние на мировую экономику геополитической напряженности, ускорения инфляции, нехватки продовольствия, финансового стресса и повышения стоимости заимствования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Что это значит для Казахстана

По прогнозам Всемирного банка, в регионе Европы и Центральной Азии в 2022 году ожидается сокращение региональной экономики на 2,9%, после чего в 2023 году она вырастет на 1,5%. Объем выпуска товаров и услуг в регионе ЕЦА сократится в 2022 году примерно на 3%, поскольку вооруженный конфликт в Украине и его последствия отражаются на товарных и финансовых рынках, торговых и миграционных связях, а также на уровне доверия предпринимателей и потребителей.

Как считают в Евразийском банке развития, экономика Казахстана в 2022 году продемонстрировала устойчивость к внутренним и внешним шокам. Это стало возможным, в том числе благодаря мерам налогово-бюджетной политики. По оценкам ЕАБР, рост экономики Казахстана в этом году может составить 2,8%, что является достаточно сильным показателем с учетом текущих условий. В базовом сценарии предполагается ускорение роста экономики до 4,2% в 2023 году.

В Международном валютном фонде также ожидают, что темпы роста экономики Казахстана восстановятся в следующем году и стабилизируются в среднесрочной перспективе на уровне 3,5% в ближайшие годы. При этом глава миссии Международного валютного фонда по Казахстану, руководитель отдела стран Центральной Азии в департаменте МВФ по Ближнему востоку и Центральной Азии Николя Бланше считает, что есть определенные риски в рамках этого базового сценария.

Основной риск заключается в потенциальном ухудшении последствий ситуации в Украине и санкций против России, что может привести к более низким темпам роста и повышению темпов инфляции.

«Происходят дальнейшие перебои с логистическими цепочками, например, поставок продуктов питания из России, это может привести к еще большей инфляции. Это фактор, вызывающий обеспокоенность, потому что он может привести к социальной напряженности или недовольству. Есть риски с точки зрения внешней ситуации, связанные как с экспортом нефти, так и с уязвимостью ключевых нефтепроводов, по которым экспортируется казахстанская нефть через российскую территорию. Это «Транснефть» и КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум). Также могут оказать влияние внешние международные события, которые влияют на все страны мира, в том числе и на Казахстан», - пояснил глава миссии МВФ по Казахстану.

Есть, по словам спикера, и положительные риски повышения показателей в случае роста цен на сырьевые товары, что как раз обеспечивает устойчивость экономики.

Цены на нефть

В Международном энергетическом агентстве считают, что цены на нефть могут вырасти в следующем году, поскольку санкции сжимают российские поставки, а спрос превышает прежние ожидания. МЭА, консультирующее крупные экономики, повысило прогнозы мирового спроса на нефть в 2023 году на 300 тысяч баррелей в день на фоне активного роста спроса в Индии и устойчивости экономики Китая. В агентстве ожидают, что в следующем году потребление вырастет на 1,7 млн баррелей в день и составит в среднем 101,6 млн баррелей в день.

«Такая тенденция на нефтяном рынке может обеспечить новое ралли в следующем году, которое будет, безусловно, позитивным для Казахстана, учитывая значительную долю с продаж сырой нефти в нашем экспорте. Однако, как показывает опыт, длительный период высоких нефтяных цен оказывает негативный эффект на инфляцию. Как известно, топливо играет важную составляющую в производстве огромного количества товаров и услуг», - поделился мнением казахстанский экономист Галымжан Айтказин.

В Евразийском банке развития, напротив, ожидают снижения цен на нефть. Стоимость барреля нефти вполне может снизиться до 60–70 долларов, цена на медь способна опуститься до 5 тысяч долларов за тонну, упадет спрос и со стороны китайского рынка.

Инфляция

В базовом сценарии Национального банка Казахстана в текущем году годовая инфляция в 2022 году сложится в пределах 20-21%. По оценкам, пик годовой инфляции прогнозируется в I квартале 2023 года. В результате продолжающейся структурной перестройки торговли при высоких инфляционных ожиданиях и дезинфляционной внешней среде прогноз по инфляции на 2023 год повышен до 11-13%. В 2024 году в результате роста внутреннего спроса и более медленного снижения ожиданий инфляция прогнозируется в пределах 7-9%. Такая траектория инфляции ожидается при условии, что по мере смягчения инфляционного фона и при стабильных ценах на зерновые инфляционные ожидания снизятся и закрепятся на исторически среднем уровне.

Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют, что в конце 2023 года размер базовой ставки в Казахстане составит около 14%.

«Казахстан, как малая открытая экономика, будет очень сильно зависеть от мировой конъюнктуры. В первую очередь, это цены на нефть, то есть от нашего основного экспортного продукта. Если цены на нефть будут высокие, то рост экономики может быть неплохой, но проблемы инфляции в любом случае будут и в следующем году. Как минимум, до I квартала она будет еще ускоряться. Годовая инфляция, скорее всего, будет выше 20%. Дальше будет зависеть от того, что будет происходить в мире в том числе», - считает казахстанский экономист Мадияр Кенжебулат.

Влиять на инфляцию, по его мнению, будет также вероятное повышение тарифов за тепло и энергию. В связи с тем, что в сфере ЖКХ, в том числе на ТЭЦ, износ оборудования составляет около 60-70%, необходимы большие инвестиции, а для инвестиционной привлекательности нужно будет повышать тарифы.

Тенге

Экономисты Евразийского банка развития прогнозируют, что среднегодовой курс тенге в следующем году будет около 486 тенге за доллар.

«Это будет преимущественно связано с тем, что мы ожидаем снижения цен на нефть, соответственно – сокращение доходов от экспорта. В связи с этим курс тенге будет двигаться в таком направлении», - сообщила старший аналитик центра странового анализа дирекции по аналитической работе ЕАБР Айгуль Бердигулова.

Как считает казахстанский экономист Арман Байганов, курс тенге будет держаться ближе к 500 тенге за 1 доллар. При этом, по его мнению, сегодняшний курс тенге с учетом высокой базовой ставки и инфляции приводит к неконкурентоспособности казахстанской продукции.

«В России базовая ставка 7%, у нас – почти 17%. При данном курсе валюты наш рынок будут заполонять товары России, Беларуси, Кыргызстана. То есть импорт будет и дальше расти при текущем курсе тенге», - сказал он.

Аналитики Евразийского банка развития ожидают постепенное ослабление российского рубля к доллару в 2023 году. Сформированная в текущем году переоцененность рубля будет уменьшаться по мере сжатия профицита внешней торговли. Среднегодовой курс российского рубля к доллару прогнозируется около 68,4 в 2023 году.

«Возможно, падение рубля в декабре продолжится и в следующем году. Для России, на самом деле, тот курс, который был, не выгоден. Производители, в том числе металлурги, давно били тревогу, так как курс был очень плох для конкурентоспособности. Бюджет России будет более или менее сбалансированным при определенных ценах на нефть, если курс будет от 70 до 80 рублей за доллар. Я думаю, он в этом диапазоне и будет», - пояснил экономист Мадияр Кенжебулат.

Трудовая миграция и релокация международных компаний в Казахстан

По данным Министерства иностранных дел РК, на данный момент в Казахстан из России релоцировалась 21 компания, 13 – находятся в проработке, еще по 28 компаниям ведется активный переговорный процесс. С 21 сентября, по информации Министерства внутренних дел, было принято более 3,5 тысячи заявок на постоянное проживание и свыше 960 – на гражданство. Из числа заехавших после 21 сентября граждан Российской Федерации в Казахстане осталось 146 тысяч. Из них получили разрешения на временное проживание 36 тысяч. Это те, кто остается в Казахстане для воссоединения с семьей, нашли работу, ведут бизнес, остались на учебе.

«С точки зрения микроэкономики «простого казахстанца» такая миграция – это риски – она повышает спрос, а значит и цены будут расти. Однако с точки зрения микроэкономики нашего бизнеса (сдача квартир в аренду, это тоже бизнес) – это повышение конкуренции на рынке, а значит, это хорошо. Не стоит забывать, что плату за аренду получают в большинстве своем казахстанцы, которые оставляют эти деньги в стране и тратят их в нашей экономике. Тоже самое касается и работодателей — казахстанские компании получают более широкий выбор работников», - разъяснил казахстанский независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

С точки зрения макроэкономики, по его словам, таким образом растет конкуренция на рынке труда, растет налогооблагаемая база, оживляется спрос на аренду и покупку недвижимости без поддержки льгот, в страну ввозится дополнительный капитал. Кроме этого, повышение спроса вызывает и повышение производства.

«Я думаю, что в перспективе это сыграет нам только в плюс – мы получим либо российские компетенции, либо российский капитал в тех отраслях, которые не могут работать из-за санкций, но не связаны, скажем, с оборонной промышленностью. При правильной внешней политике мы сможем и диверсифицировать экономику, и стать торговым хабом. Это будет сделать сложно, но приведет к хорошему экономическому росту», - добавил политический аналитик Никита Шаталов.