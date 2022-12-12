Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет - Президент Казахстана

12 Декабря 2022, 10:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 11 месяцев текущего года рост экономики Казахстана замедлился с 4,6% до 2,7%. Об этом заявил Глава государства на расширенном заседании Правительства, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня мы обсудим предварительные итоги социально-экономического развития страны за 2022 год и определим основные задачи на предстоящий период. Накопилось немало актуальных вопросов. За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в расширенном заседании Правительства принимают участие Премьер-Министр РК, Государственный советник, руководство Администрации Президента, члены Правительства, акимы областей, Астаны, Алматы и Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.