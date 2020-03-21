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Инфицированный коронавирусом житель Алматинской области прилетел из Саудовской Аравии

21 Марта 2020 15:52
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Инфицированный коронавирусом житель Алматинской области прилетел из Саудовской Аравии

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Житель Алматинской области, госпитализированный с диагнозом «коронавирусная инфекция», прилетел из Саудовской Аравии. Об этом сообщили в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пациента накануне поместили в боксированную палату инфекционного отделения Карасайской районной больницы.

«Заболевший через Бишкек прилетел из Саудовской Аравии, где он совершал паломничество. Это первый случай заражения коронавирусом в Алматинской области и 53 случай по стране», - сообщила пресс-служба акимата Алматинской области.

По словам заболевшего, недомогание он начал ощущать 19 марта, а 20 марта обратился во врачебную амбулаторию с.Кыргауылды.

После осмотра врача с диагнозом «ОРВИ, КВИ» доставлен бригадой скорой помощи в инфекционное отделение Карасайской районной больницы, где госпитализирован в боксированную палату.

На сегодняшний день состояние больного средней тяжести, кашля и хрипов нет. Были проведены лабораторные исследования, тест на СОVID-19 оказался положительным.

Всего выявлено 11 лиц, с которыми контактировал заболевший, из них члены семьи - 4, совместно совершавшие паломничество - 3, друзья - 2. Круг контактных лиц продолжает выясняться, контактные лица, проживающие на территории области, будут изолированы в провизорный стационар.

Данные по контактным из Жамбылской области и Алматы переданы в территориальные департаменты. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Отметим, в Казахстане подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них 28 - в Нур-Султане, 22 – в Алматы, 2 - в Караганде, 1 – в Алматинской области.


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Ключевые слова: Алматинская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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