Инфицированного коронавирусом выявили в торговом центре с помощью Ashyq в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Четырех нарушителей режима карантина выявили в ресторанах Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, жительница города с положительным результатом теста на Covid-19 пришла ТРЦ «City mall», у другой горожанки в этом же торговом центре выявили «желтый» статус. Она входила в категорию контактных с носителем вируса. Ещё один случай нарушения - в ресторане «Самгор». Посетитель с «жёлтым» статусом нарушил режим карантина.

«Сведения о нарушениях поступили в управление санитарно-эпидемиологического контроля Петропавловска. Горожанкам вручили постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий. Во избежание заражения населения они должны были находиться на домашнем карантине 14 дней. У жительниц города - это первое выявленное нарушение, поэтому пока они написали объяснительную. Если правонарушение у носителя вируса с «красным» статусом будет выявлено повторно, то ему грозит штраф в размере 5 МРП (14,5 тысячи тенге)», - сообщили в пресс-службе.

Всего в Петропавловске 56-ти организациям присвоили QR-коды для работы в системе «Ashyq». Среди них четыре кинотеатра, ТРЦ, театры, областная филармония, объекты общепита, бани и сауны, гостиницы, бильярдные клубы. «Цветной» статус привязан к ИИН человека, данные о нарушении моментально попадают в единую базу.



