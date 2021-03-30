Инфекционный госпиталь для больных с коронавирусом сняли на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сняли на видео и фото филиал городской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой, где находятся пациенты с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео и фото предоставили в пресс-службе управления общественного здоровья города. Там можно увидеть палаты свободные и с пациентами, коридоры, реанимационное отделение, а также приемный покой.

По данным УОЗ, в данном медучреждении имеется 500 койко-мест. А в целом общее количество развернутых коек по городу 7011, из них задействовано 5000 коек.





«Как вы знаете все инфекционные койки в зависимости от материально-технического оснащения, подготовленности кадров разделены на 3 эшелона: 1 эшелон - всего коек – 2480, 2 эшелон - всего коек – 890, 3 эшелон - всего коек – 1630. На утро 29 марта в инфекционных стационарах находится 2759 человек (108 детей), из них 39 в крайне тяжелом, 266 в тяжелом, 2454 средней степени тяжести. За 28 марта: выписано всего – 204, поступило – 225», - сообщили в УОЗ.

Также как стационар три эшелона подготовлен комплекс «Халык Арена» на 1000 коек. Комплекс полностью оснащен оборудованием, медицинской мебелью, лекарственными препаратами и т.д.