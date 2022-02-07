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Инфекционные койки загружены на 33,4% в Костанайской области

7 Февраля 2022 13:09
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Инфекционные койки загружены на 33,4% в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил глава региона в своем Instagram, в ходе заседания штаба были заслушаны акимы Алтынсаринского, Амангельдинс кого и Джангельдинского районов.

«В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 33,4%. На лечении находятся 451 человек. Касательно вакцинации, Министерством здравоохранения РК доведен обновленный план в сторону увеличения. Так, уточненный план составляет 595 640 человек с ростом на 90 572 человека или 17,9%», - сообщил в посте аким области.

Вместе с тем, по словам А. Мухамбетова, увеличен и ежедневный план в связи с проведенной корректировкой. Теперь прививать в день нужно с 4 000 до 6 270 человек.

«По новому плану вакцинацию первым компонентом прошли 354 119 человек, что касается второго компонента, то его получили 336 357 человек. Также продолжается вакцинация беременных и кормящих женщин, а также детей и подростков, вакцину Pfizer получили 9 419 человек. Вместе с тем ревакцинировано 82 107 человек, работа в данном направлении продолжается», - подытожил А. Мухамбетов.


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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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