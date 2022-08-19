19 Августа 2022 19:10

Инфекционные койки на четверть заполнены в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Сейчас лечение от КВИ в Костанайской области получают 43 пациента. Всего же развернуто 175 инфекционных коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела Бексултанова, выступая на брифинге, за последние сутки в области зарегистрировано 79 новых случаев.

«В мае и июне было зарегистрировано по одному случаю, в июле - 600 случаев. За 18 дней августа зарегистрировано 1317 случаев, то есть в 2,2 раза больше, чем в предыдущем месяце,- сообщила А. Бексултанова. — Однако за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей в 1,1 раза. За последнюю неделю зарегистрировано 490 случаев КВИ, за предыдущую - 546 случаев».

Ведомством проведен анализ по привитости среди заболевших в августе, в ходе которого выяснилось, что основная масса заболевших - это непривитые (44,4%) или вакцинированные (32,1%), ревакцинированные (8,3%) более 6 месяцев назад.

«Таким образом удельный вес непривитых заболевших и привитых более 6 месяцев назад составил 84,8%, или 1119 из 1317 инфицированных. Причин роста заболеваемости несколько, это мутация вируса, появление новых штаммов, отказы от вакцинации, снижение титра защитных антител у вакцинированных, отказ от масок и несоблюдения социального дистанцирования», - сказала замруководителя профильного ведомства.

Поэтому в управлении рекомендуют не пренебрегать своим здоровьем и вовремя прививаться.

«Отказ от вакцинации против КВИ может привести к тяжелому течению заболевания, к постковидным осложнениям и, к сожалению, к летальному исходу. Невакцинированый человек может стать бессимптомным носителем инфекции и быть источником инфекции для других. В первую очередь, для своей семьи. Особенно это опасно для пожилых родителей, беременных и детей. Поэтому нужно вакцинироваться, если подошло время ревакцинации», - добавила А. Бексултанова.

В области на сегодня вакцинированы 362 423 человека, или 60,8% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом - 350 060, или 58,8%.

Ревакцинацию получили 180 995 человек, из них повторно ревакцинировано 26 954 человека.