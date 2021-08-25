Инфекционная служба укрепляется в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сразу два инфекционных отделения готовятся к открытию в Павлодарской области. Речь идет об областной больнице им. Султанова в Павлодаре и городской больнице в Экибастузе. Таким образом, учитывая открытие модульного инфекционного госпиталя в прошлом году, инфекционный коечный фонд в регионе вырастет в 2,4 раза, почти до 550 мест. Об этом сообщил аким области Абылкаир Скаков во время своего отчета перед депутатами маслихата, передает МИА «Казинформ».

Как он отметил, в течение трех лет в Павлодарской области планируется строительство, реконструкция и ремонт 12 объектов здравоохранения.

- Финансирование здравоохранения остается приоритетным для нас. В этом году бюджет сферы увеличен в 2,7 раза. Предусмотрены приобретение оборудования сразу для 40 медицинских организаций, - сказал Скаков. - Кроме того, разрабатываем три типовых проекта строительства: врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерского пункта и медицинского пункта. По ним будем возводить соответствующие учреждения в 11 селах области, в которых есть такая необходимость.

В Павлодарской области также уделяют особое внимание развитию первичной медико-санитарной помощи. Сейчас на базе одной из поликлиник работает центр лучших практик, его опыт намерены распространять на другие медучреждения.

- Все эти нововведения должны быть подкреплены усиленным кадровым резервом медицинских работников. Более 300 студентов продолжают обучение в медицинских вузах по гранту акима области, около 30 врачей готовятся к прохождению повышения квалификации за рубежом, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

В регионе значительно вырос и бюджет системы образования. В частности, в 12 раз увеличилось финансирование капитального ремонта и модернизации школ. В этом году, как отчитался Абылкаир Скаков перед депутатами, в Павлодаре введут две новые школы и два дополнительных корпуса к действующим учебным заведениям. Это должно добавить более тысячи ученических мест в областном центре, где существует их дефицит.

В своем отчете аким Павлодарской области остановился на вопросах АПК, соцзащиты и занятости, разработки Комплексного плана развития Экибастуза, поддержи МСБ, ЖКХ и жилищного строительства, а также на макроэкономических показателях. Так, по оперативным данным, за семь месяцев экономика Павлодарской области выросла на 3%. Объем привлеченных инвестиций составил почти 263 млрд тенге, или вырос на 8,2%.