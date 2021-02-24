Инфекционист Елена Пак: вакцина - это величайшее достижение всего человечества

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области проходит вакцинация против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане стартовала кампания по добровольной поэтапной вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

В Жамбылскую область к этому времени была доставлена первая тысяча доз российской вакцины «Спутник V», которая была распространена во всех лечебных учреждениях региона.

Вакцинация только совершеннолетних жителей Жамбылской области продлится до конца 2021 года. Для этого в регионе функционируют девять поликлиник в областном центре городе Таразе и десять прививочных кабинетов против коронавируса во всех десяти районах Жамбылской области.

Более 593 тысяч жамбылцев из более чем миллионного населения области смогут привиться от коронавирусной инфекции. В первую очередь это будут медицинские работники, непосредственно контактирующие с инфицированными людьми - врачи-инфекционисты, реаниматологи, сотрудники приемного покоя и службы скорой помощи, а также санитарно-эпидемиологической службы.

В первом полугодии планируется привить 100 тысяч жителей региона. Со второго полугодия, после завершения третьей фазы клинических испытаний, начнется вакцинация отечественным препаратом QazСovid-in.

О важности и значимости вакцинации против коронавирусной инфекции корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала главный внештатный инфекционист Жамбылской области Елена Пак.

- Елена Афанасьевна, с первых дней появления коронавирусной инфекции в нашем регионе Вы находитесь на переднем крае борьбы с этой коварной болезнью. Что Вы можете рассказать об этом?

- С самого начала вместе с врачами инфекционной больницы мы вошли работать в «красную зону». 24 марта 2020 года в нашей области был госпитализирован первый пациент, В начале пандемии в инфекционный стационар поступали больные без симптомов, с лёгкой формой течения болезни. Но затем всё чаще стали поступать пациенты в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Не хватало рабочих рук, знаний об этой болезни, истощались физические и моральные силы наших медиков. Что касается характера протекания болезни, то у пациентов наблюдались осложнения, а пожилые и имеющие хронические болезни пациенты погибали.

Вот уже год, как весь мир переживает этот недуг, ежедневно уносящий человеческие жизни. Умирают люди старшего поколения, создавшие нашу страну, победившие войну, голод, разруху. Погибают молодые и сильные, в самом расцвете лет. Наш противник - COVID-19 – коварен и непредсказуем. Даже сегодня, при относительно благополучной эпидемиологической ситуации, наша реанимация переполнена больными с тяжелой формой заболевания.

- Согласитесь, что пандемия отразилась на всех сферах нашей жизни…

- Действительно. Пришлось закрыть школы, учреждения образования, культуры, спорта. Дети сидят порознь, получая крохи знаний по интернету. Мы все очень давно не собирались за одним большим дастарханом, радуясь какому-нибудь событию, и просто общению друг с другом. Но особенно тяжело в этой ситуации приходится медицинским работникам, которые, рискуя своей жизнью, оказывают круглосуточную медицинскую помощь больным.

- Насколько, по Вашему мнению, в сложившейся ситуации важна вакцинация населения?

- Несмотря на то, что в период пандемии мы все-таки разгадали механизм болезни, научились лечить больных с COVID-19, но, однако, по сей день в мире еще не нашли специфические противовирусные препараты, которые бы эффективно излечивали это заболевание. Именно по этой причине, я, как инфекционист с 23-летним стажем работы, понимаю значимость и эффективность вакцинации в борьбе с инфекционными заболеваниями. И я рада, что сегодня разработаны вакцины против такой коварной инфекции, как COVID-19.

Ведь вакцина - это величайшее достижение всего человечества. Только прививками мы смогли победить оспу, полиомиелит, снизить до единичных случаев дифтерию, столбняк, краснуху, корь и другие инфекции, которые вызывают тяжелые осложнения или заканчиваются смертью больного.

На сегодняшний день в мире, по официальным данным, уже охвачено прививками против COVID-19 более ста миллионов человек. Есть страны, которые привили уже более 20 – 40 - 60% своего населения.

Только вакцинация сможет остановить дальнейшее распространение коронавируса среди населения и снизить смертность от этой болезни. При введении вакцины вырабатываются защитные антитела, которые способны бороться с вирусом при его проникновении в организм, тем самым предохраняя привитого человека от развития болезни.

- А сами Вы вакцинировались?

- Конечно. Для того чтобы минимизировать риски заражения, с которыми я ежедневно сталкиваюсь на работе в инфекционном стационаре, 1 февраля этого года я в числе первых медицинских работников нашей области получила прививку первого компонента вакцины «Спутник V». Прошло 22 дня, побочных явлений у меня не было. Теперь планирую получить прививку второго компонента вакцины. И тем самым защитить себя от коварной инфекции.

- Елена Афанасьевна, что бы Вы хотели сказать нашим читателям, нашим согражданам по поводу необходимости вакцинирования?

- Хочу обратиться ко всем казахстанцам. Доверяйте медицинским работникам, доверяйте вакцине, не рискуйте своим здоровьем и жизнью ваших стариков, ваших близких - получите прививку от COVID-19. Защитите себя от коварной болезни. Только формирование коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции позволит нам всем, всему человечеству вернуться к полноценной жизни.

- Спасибо за беседу!



