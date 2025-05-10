Индустрия мужской красоты: тенденции и траты

Beauty-индустрия: доля мужчин достигла 15%

Современная мужская мода охватывает несколько направлений: уход за бородой и усами, оформление внешности, прически и стиль одежды. Примечательно, что все эти тенденции во многом были продиктованы поведением и образом жизни популярных артистов и блогеров в социальных сетях. Если до 1990-х годов мужской уход за кожей лица считался редкостью, то сегодня это уже воспринимается как норма. Во времена Советского Союза борода у молодых мужчин встречалась крайне редко, а теперь стала модным трендом. Все эти изменения ознаменовали собой новый этап в beauty-индустрии — появление понятия «мужская мода».

Согласно исследованию Jusan Analytics, услуги стрижки для мужчин составляют более 15% от общего объема рынка индустрии красоты. Некоторые эксперты называют даже показатель в 20%. Как бы то ни было, факт очевиден — мужчины все активнее вовлекаются в мир моды и ухода за собой. Более того, в последние годы наблюдается рост количества салонов красоты, работающих исключительно с мужской аудиторией — Barbershop-ов. По данным приложения 2GIS, только в Астане действует более 200 таких заведений.

Барбер Раушан Русланкызы отмечает, что сегодня понятие «классическая стрижка» практически утратило свое значение. Раньше среди мужчин были распространены всего 2–3 вида причесок, самыми популярными из которых были варианты в стиле «классика». Сегодня же существуют десятки стрижек, которые дополнительно классифицируются по возрастным группам.

Фото: aqmeshit-zhastary.kz

— С 2016 года я профессионально работаю барбером. В день, в среднем, обслуживаю от 10 до 12 клиентов. По своему опыту могу сказать, что дети до 13 лет любят, чтобы в их стрижке были узоры и рисунки. Подростки до 18 лет предпочитают носить длинные волосы. В этих возрастных категориях выбор причесок очень велик и определяется в первую очередь пожеланиями клиента. Среди мужчин до 30 лет особенно популярны такие стрижки, как «Undercut», «FADE», «Mohawk», «Buzz cut», «Канадка» и «Британка». Также востребованы «Бокс», «Полубокс», «Теннис», «Кроп», а также всегда актуальная «Классика», — рассказывает специалист.

Она также отмечает, что мужчины, интересующиеся модой, как правило, становятся постоянными клиентами одного салона. Это подтверждается и данными Jusan Analytics: 41% казахстанцев в возрасте от 20 до 30 лет в течение года посещают различные салоны красоты, в то время как 59% предпочитают пользоваться услугами одного-двух заведений.

Средний чек — 5 000 тенге

Согласно данным аналитической компании Fortune Business Insights, к 2029 году доходы от деятельности салонов красоты по всему миру могут достичь 355,4 миллиарда долларов. Это вполне реалистичный прогноз. По информации Бюро национальной статистики, в апреле текущего года услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали на 2,6%. Анализируя рынок, можно увидеть, что рост цен отразился и на сфере мужской моды. Условно салоны можно разделить на три ценовые категории: «эконом-класс», «средний сегмент» и «премиум». И в каждой из них наблюдается рост цен.

В категории «эконом-класс» стоимость детской стрижки начинается от 2 000–3 000 тенге, а стрижка для взрослых — не менее 3 500 тенге. В «среднем сегменте», помимо традиционной стрижки, предлагаются услуги по уходу за бородой и усами, депиляция, маски для ухода — средняя стоимость составляет 6 000-7 000 тенге. В «премиум»-сегменте минимальная цена начинается от 7 000 тенге и выше.

Фото: freepik.com

Согласно данным статистики, средний расход мужчин на стрижку составляет 2 604 тенге. В Алматы этот показатель достигает 3 601 тенге, в Уральске — 1 795 тенге. В других городах цены колеблются от 1 900 до 3 400 тенге. За 9 месяцев прошлого года парикмахерские и салоны красоты в совокупности заработали 49,2 миллиарда тенге.

Интересно, что 65% всех салонов красоты в стране относятся к категории «эконом-класс», 28% — к «среднему сегменту» и только 7% — к «премиуму». Это говорит о том, что большинство клиентов предпочитает доступные по цене услуги.

Также статистика показывает, что мужчины начинают регулярно посещать салоны красоты в возрасте 46–50 лет. Все больше представителей сильного пола перестают ухаживать за бородой и усами дома, предпочитая профессиональные услуги. Кроме того, растет популярность таких процедур, как шугаринг и пилинг.

От потребителя — к специалисту

Стоит отметить, что мужчины в индустрии красоты становятся не только клиентами, но и профессионалами. На просторах социальных сетей можно заметить рост числа мужчин, работающих в женских салонах красоты. Более того, стоимость услуг мужчин-мастеров зачастую выше, чем у женщин. Женщины-клиенты, в свою очередь, охотно обращаются к специалистам-мужчинам.

Фото из личного архива Ади Тажиева

Ади Тажиев из Атырау — один из первых мужчин-визажистов в стране. Увлекаться макияжем он начал с 17 лет, а сегодня у него уже обширная аудитория и статус профессионала.

— Сначала я прошел базовый курс визажа в Атырау, затем усовершенствовал навыки в Алматы. Чтобы углубить свои знания, посетил мастер-класс известного московского визажиста Гоар Аветисян. Постоянно стремлюсь к саморазвитию и профессиональному росту. За это время я обучил множество учеников. Проводил занятия как индивидуально, так и в группах. В общей сложности обучил около 100 девушек. Курс длится минимум 10 дней, но некоторые ученицы уже после 5 занятий начинают принимать клиентов. Меня это радует. Главное для меня — дать качественные знания, чтобы мои ученицы могли выполнять свою работу на высоком уровне. Делать женщину красивой, грамотно и уместно использовать косметику — непростое дело, требующее терпения и выдержки, — делится визажист.

Фото из личного архива Ади Тажиева

Трансплантация как способ заработка

Эксперты считают, что одно из направлений мужского ухода — это средства и процедуры для стимуляции роста волос и бороды. Как уже упоминалось, густые волосы и борода сегодня — в моде. Однако не каждый может следовать этим трендам по состоянию здоровья, из-за наследственности или экологических факторов. Среди мужчин в возрасте 30–40 лет часто наблюдается облысение, поэтому они начинают пользоваться средствами для роста волос: дорогими шампунями, медикаментами, косметическими продуктами. Последним средством становится трансплантация волос.

На сегодняшний день в Астане, Алматы и Шымкенте насчитывается около 25 центров, где проводят операции по пересадке волос. Стоимость процедур варьируется от 50 000 до 750 000 тенге. Ранее ради этой операции мужчины ездили в Турцию, теперь же такая услуга стала доступна в Казахстане, и число желающих воспользоваться ею продолжает расти.

Тем не менее врач-трихолог Айгерим Исамалинова призывает подходить к трансплантации волос с осторожностью. Эта процедура требует высокой квалификации и большого опыта. Несмотря на громкую рекламу, не все специалисты действительно обладают нужными навыками, что может привести к плачевным последствиям.

Фото из личного архива Әйгерім Исамалиновы

— Пересадка волос требует от специалиста исключительного мастерства. Нельзя доверять кому попало. Если направление роста и техника посадки подобраны неправильно, эффекта не будет. Более того, волосы могут расти неровно. Поэтому перед процедурой необходимо оценить густоту донорской зоны, общее состояние здоровья, а также состояние кожи головы, — предостерегает врач.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько денег тратят на уход за собой женщины.