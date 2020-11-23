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Индустриализация: проекты более чем на 550 млрд тенге реализуются в Кызылординской области

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
23 Ноября 2020, 13:41
Индустриализация: проекты более чем на 550 млрд тенге реализуются в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области реализуются 26 промышленных проектов общей стоимостью свыше 554 млрд тенге. Об этом сообщила аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках третьей пятилетки индустриализации работаем над реализацией 26 проектов стоимостью свыше 554 млрд тенге, что позволит создать около 7 тысяч рабочих мест. Реализацию одного проекта уже завершили. Введен в эксплуатацию цех по глубокой переработке товарной рыбы в Аральском районе. До конца года в том же районе планируем ввести еще один завод по глубокой переработке рыбы и горно-обогатительный комбинат по обогащению кварцевых песков. На следующий год завершим реализацию 7 проектов на общую сумму 52 млрд тенге, в том числе стекольный завод. Это позволит создать 670 новых рабочих мест», – сказала Г. Абдыкаликова.

По ее словам, уже сейчас мы начата проработка вопроса о создании сопутствующих производств вокруг крупных заводов. В частности, вокруг стекольного планируется создать не менее 8 производств. Подготовка 3-х проектов – по производству стекловолокна, зеркал, стеклянной посуды и тары - уже начата. В марте следующего года планируется начать строительство завода по производству кальцинированной соды стоимостью 93,5 млрд тенге, где будет занято 669 человек. Вокруг него также будут создаваться сопутствующие производства.


Кызылординская область   Промышленность   Экономика   ГПФИИР  
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