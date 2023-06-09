Индустриальный торгово-логистический комплекс построят на границе Казахстана и Кыргызстана

АСТАНА. КАЗАХСТАН – Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин и министр экономики и торговли Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев подписали соглашение о создании и регулировании производственно-торгово-логистического комплекса на границе Казахстана и Кыргызстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение подписано в рамках Международного форума Астана. Как отметил Серик Жумангарин, производственно-торгово-логистический комплекс поспособствует развитию экономики обеих стран и укреплению экономических отношений между двумя странами.

«В рамках форума были подняты очень важные вопросы мирового значения. Сегодня вы стали свидетелями долгожданного события. Сегодня сделан еще один шаг на пути развития экономических и добрососедских отношений. Отмечу, соглашение готовилось несколько лет, уточнялись детали и определялись инвесторы. Было задействовано огромное количество госорганов двух стран. Комплекс способствует открытию новых производств, рабочих мест, переработке сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также организации логистических услуг, необходимых для дальнейшей транспортировки грузов», — сказал С. Жумангарин.

По словам министра экономики и торговли Кыргызской Республики, строительство комплекса придаст новый импульс торгово-экономическим связям двух стран.

«В рамках форума подписываются множество соглашений. В свою очередь, хочу отметить, что благодаря ИТЛК товарооборот между странами увеличится в два раза. На сегодняшний день он свыше 2 млрд (долларов – прим. автора)», - сказал Данияр Амангельдиев.

Ранее сообщалось, что в рамках встречи лидерам Казахстана и Кыргызстана был продемонстрирован видеоотчет о начале строительства индустриального торгово-логистического комплекса «Алатау» в районе пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек». Создание ИТЛК позволит сократить количество посредников, снизить стоимость продукции для конечного потребителя и повысить скорость поставок.