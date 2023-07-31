Индустриальная зона стала драйвером в развитии экономики Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Развитие обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативной индустрии является приоритетными направлениями экономики в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Алматы в прошлом году заявил о необходимости развития обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий. Президент поручил в полной мере реализовать потенциал индустриальной зоны города, чтобы стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции и существенно повысить производительность труда.

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями сообщил, что за первый квартал этого года объем промышленного производства в Алатауском районе Алматы показал рост на 32,8%. Выросли и инвестиции на 73,2%. Он подчеркнул, что благодаря тем мерам, которые были приняты для развития Индустриальной зоны Алматы и поддержки бизнеса, экономика района демонстрирует положительную динамику и вносит существенный вклад в улучшение экономических показателей мегаполиса.

Недавно генеральный директор ТОО «Индустриальная зона-Алматы» Алишер Сатыбалдиев на брифинге в региональной службе коммуникаций отметил, что в этом году планируется запуск пяти проектов на общую сумму 15 млрд тенге с созданием 369 рабочих мест.

«Это не имеющая аналогов в Казахстане компания по производству биметаллических алюминиевых радиаторов, уникальная по своему роду микроклональная теплица, завод по производству изделии для капельного орошения, лакокрасочный завод, а также завод по переработке охлаждающих жидкостей, - заметил Алишер Сатыбалдиев.

В этом году также планируется завершение строительно-монтажных работ 5 проектов на общую сумму 11 млрд тенге с созданием 250 рабочих мест.

В период с 2016 по 2022 годы на территории индустриальной зоны реализовано 27 проектов на общую сумму 124 млрд тенге. На предприятиях создано 3314 рабочих мест. За этот период компаниями было произведено продукции на 1,1 трлн тенге и выплачено налогов на 40 млрд тенге. Участниками Индустриальной зоны Алматы являются 88 компаний с проектами на 378 млрд тенге с созданием 10 379 рабочих мест.

Кроме того, на территории индустриальной зоны ведется строительство 18 малых промышленных парков общей площадью 88 тыс. квадратных метров. Сумма инвестиций в строительство составила 10 млрд тенге. Таким образом, планируется размещение более 152 субъектов малого и среднего бизнеса.

«Программа малых промышленных парков реализуется в Алматы с 2019 года. Это льготное финансирование для инвесторов, которые строят большие промышленные помещения, где мы размещаем субъекты малого и среднего бизнеса по льготной арендной ставке 1350 тенге. Преимуществом программы является то, что заемные средства на строительство больших производственных помещений предоставляется городскими финансовыми институтами под 6%, а резиденты имеют возможность получить под 2% до 70 млн, которые будут размещены в последствие в этих зданиях», - сказал ранее Алишер Сатыбалдиев.

В Алматы статус малых промышленных парков присвоен 29 проектам. На реализацию проектов инвестировано 14 млрд тенге, площадь производственных помещений составляет 133,9 тыс. кв. метров. На сегодня реализованы 11 малых промышленных парков. Общая площадь производственных помещений составляет 46 тыс. кв. метров, сумма вложенных инвестиций в строительство 4 млрд тенге, размещены 76 резидентов, вложивших в свое производство около 3,5 млрд тенге инвестиций, а также создавших 1074 новых рабочих места.