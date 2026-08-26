Индийский велосипедист поблагодарил полицейских Атырауской области за помощь

24 августа полицейские Атырауской области Наурызбек Султанов, Алиби Жасталапов и Аскежан Бекболат помогли индийскому путешественнику продолжить путь, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД.

Мужчина, путешествующий на велосипеде, следовал из России через Казахстан в Индию. В дороге он заблудился и столкнулся с проблемами при подключении к мобильной связи и интернету.

Казахстанские полицейские не оставили путешественника без внимания. Они помогли ему активировать SIM-карту и восстановить доступ к интернету, чтобы он мог продолжить маршрут и оставаться на связи.

— Также выяснилось, что путешественник не мог найти место для ночлега. Сотрудники полиции помогли ему найти ближайшую гостиницу и благополучно разместиться. Благодаря внимательности и неравнодушию полицейских иностранный путешественник получил необходимую помощь и смог продолжить свое необычное путешествие, — сообщает МВД.

Иностранный гражданин поблагодарил полицейских за оказанную помощь.

Ранее сообщалось, что полицейские в Жамбылской области помогли заблудившимся по пути в Испанию гражданам Китая.