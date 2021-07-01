Индийский штамм COVID-19 выявили в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области два человека заболели индийским штаммом коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В области есть два случая заражения нового индийского штамма «Дельта» в Талгарском и Каратальском районах. В основном заболеваемость КВИ и «Дельта» зарегистрировано среди непривитого населения, это говорит о том, что эффективность вакцинации высокая», - сказал в ходе брифинга главный санврач Алматинской области Ергали Сыдыманов

По словам санврача, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции на 1 июля 2021 года в Алматинской области оценивается как благополучная, область находится в зеленой зоне.

«По оценке эпидемиологической матрицы, в разрезе Каратальский район находится в «красной» зоне. Остальные же города и районы находятся в «зеленой» зоне. Всего с марта 2020 года зарегистрировано 27 389 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 17 233 случая», - добавил он.

За последние сутки в области зарегистрировано 52 случаев КВИ, темп прироста – 0,2%, из них 42 симптомных и 10 бессимптомных случаев. Из 52 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет – 9.

Также эпидемиологическим расследованием установлены достоверные и вероятные места заражения. Так, достоверными местами заражения остаются семьи, где происходят заражения от больных членов семьи – 23,1%, рынки - 11,5%, объекты торговли (ТРЦ, ТД, магазины, аптеки) – 15,4%, общественный транспорт - 11,5% и семейные мероприятия (тои, кудалыки и прочие) - 11,5%, завозных случаев нет.