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    11:26, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Индийский штамм COVID-19 выявили в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области два человека заболели индийским штаммом коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «В области есть два случая заражения нового индийского штамма «Дельта» в Талгарском и Каратальском районах. В основном заболеваемость КВИ и «Дельта» зарегистрировано среди непривитого населения, это говорит о том, что эффективность вакцинации высокая», - сказал в ходе брифинга главный санврач Алматинской области Ергали Сыдыманов

    По словам санврача, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции на 1 июля 2021 года в Алматинской области оценивается как благополучная, область находится в зеленой зоне.

    «По оценке эпидемиологической матрицы, в разрезе Каратальский район находится в «красной» зоне. Остальные же города и районы находятся в «зеленой» зоне. Всего с марта 2020 года зарегистрировано 27 389 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 17 233 случая», - добавил он.

    За последние сутки в области зарегистрировано 52 случаев КВИ, темп прироста – 0,2%, из них 42 симптомных и 10 бессимптомных случаев. Из 52 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет – 9.

    Также эпидемиологическим расследованием установлены достоверные и вероятные места заражения. Так, достоверными местами заражения остаются семьи, где происходят заражения от больных членов семьи – 23,1%, рынки - 11,5%, объекты торговли (ТРЦ, ТД, магазины, аптеки) – 15,4%, общественный транспорт - 11,5% и семейные мероприятия (тои, кудалыки и прочие) - 11,5%, завозных случаев нет.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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