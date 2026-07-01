Индия запустила первый в стране поезд на водородном топливе

Индия сделала очередной шаг в развитии экологичного транспорта, запустив первый в стране пассажирский поезд, работающий на водородном топливе, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально запустил движение первого в стране поезда, использующего водородное топливо. Новый состав будет обслуживать маршрут между районами Джинд и Сонипат в северном штате Харьяна.

— Индия сделала важный шаг на пути к экологически чистой мобильности, — написал Моди в социальной сети американской компании X после церемонии запуска поезда.

Как сообщили в Бюро информации и печати Индии, проект объединяет передовую тяговую технологию со специализированной инфраструктурой хранения водорода, заправки и эксплуатации.

Новый поезд рассчитан на перевозку до 2 600 пассажиров, что делает его одним из крупнейших экологичных железнодорожных проектов страны.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

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