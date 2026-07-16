Китайские врачи впервые применили мозговой имплант NEO

Шанхайские хирурги провели уникальную операцию, впервые вживив пациенту мозговой имплант NEO для восстановления функций рук, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на местные СМИ .

Высокотехнологичную операцию провели специалисты больницы Хуашань при Фуданьском университете. Пациент, перенесший тяжелую травму спинного мозга в автокатастрофе 10 лет назад, все эти годы страдал от нарушения моторики рук и не мог обходиться в быту без посторонней помощи.

Тесты, проведенные прямо во время хирургического вмешательства, подтвердили, что система стабильно улавливает четкие и качественные сигналы мозга. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его показатели в норме.

Это первое клиническое применение системы «мозг — компьютер» (NEO) после того, как четыре месяца назад китайский регулятор одобрил нейроимплант для коммерческого использования.

Разработку уже включили в программу коммерческого медицинского страхования Шанхая. Местный департамент медстрахования пообещал упростить бюрократические процедуры и расчеты, чтобы ускорить внедрение импланта в клиническую практику.

Ранее сообщалось, что в Китае одобрили мозговой имплант для восстановления движений рук при параличе.