17 Мая 2022 15:31

Индия запретила экспорт пшеницы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Индия запретила экспорт пшеницы, что привело к рекордному росту цен на мировых рынках и вызвало критику со стороны «Большой семерки», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на economictimes.indiatimes.com.

Действия властей связаны с мерами по надзору за неконтролируемым экспортом зерна. На фоне стремительной инфляция и роста цен на 20-40 % некоторые фермеры продавали товар торговцам, а не правительству, что вызвало обеспокоенность последних по формированию запаса в размере почти 20 млн тонн.

Кроме того, в марте наблюдалась высокая температура – 45 градусов по Цельсию, что негативно отразилось на фермерских хозяйствах на севере страны и прогнозе снижения производства как минимум на 5 %.

Цены на пшеницу выросли до нового рекордного уровня 16 мая 2022 года, достигнув 435 евро за тонну на европейском рынке.





Кожыбаев Рустем