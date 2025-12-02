Индия ввела обязательную установку госприложения на все смартфоны
Индия распорядилась, чтобы на всех новых смартфонах было предустановлено неудаляемое государственное приложение кибербезопасности, что вызвало опасения по поводу конфиденциальности, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Согласно постановлению правительства, у производителей смартфонов есть 90 дней на то, чтобы гарантировать установку на все новые устройства правительственного приложения.
В документе говорится, что это необходимо для того, чтобы помочь гражданам проверить подлинность мобильного телефона и сообщить о подозрениях в неправомерном использовании телекоммуникационных ресурсов.
Приложение позволяет пользователям проверять IMEI устройства, сообщать об утерянных или украденных телефонах, а также отмечать предполагаемые мошеннические сообщения.
— В Индии большой рынок подержанных мобильных устройств. Также были зафиксированы случаи перепродажи украденных или занесенных в черный список устройств, — говорится в заявлении Департамент телекоммуникаций Индии.
Согласно новым правилам, предустановленное приложение должно быть «легко видимым и доступным» пользователям при настройке устройства, а его функциональные возможности не могут быть отключены или ограничены.
Всем компаниям было предложено предоставить отчеты о соблюдении приказа в течение 120 дней.
Этот шаг, предпринятый на одном из крупнейших в мире рынков телефонов, где насчитывается более 1,2 млрд мобильных пользователей, подвергся критике со стороны киберэкспертов, которые утверждают, что он нарушает право граждан на неприкосновенность частной жизни.
— Проще говоря, это превращает каждый проданный в Индии смартфон в хранилище обязательного государственного программного обеспечения, от которого пользователь не может отказаться, контролировать или удалить, — говорится в заявлении правозащитной организации Internet Freedom Foundation.
Группа заявила, что такая конструкция, делающая приложение невозможным для отключения, также ослабит защитные механизмы, которые обычно не позволяют одному приложению получать доступ к данным другого.
Индия — не единственная страна, ужесточившая правила проверки устройств.
В августе Россия распорядилась, чтобы на всех продаваемых в стране телефонах и планшетах предустановленным было национальное приложение MAX.