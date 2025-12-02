Индия ввела обязательную установку госприложения на все смартфоны

Согласно постановлению правительства, у производителей смартфонов есть 90 дней на то, чтобы гарантировать установку на все новые устройства правительственного приложения.

В документе говорится, что это необходимо для того, чтобы помочь гражданам проверить подлинность мобильного телефона и сообщить о подозрениях в неправомерном использовании телекоммуникационных ресурсов.

Приложение позволяет пользователям проверять IMEI устройства, сообщать об утерянных или украденных телефонах, а также отмечать предполагаемые мошеннические сообщения.

— В Индии большой рынок подержанных мобильных устройств. Также были зафиксированы случаи перепродажи украденных или занесенных в черный список устройств, — говорится в заявлении Департамент телекоммуникаций Индии.

Согласно новым правилам, предустановленное приложение должно быть «легко видимым и доступным» пользователям при настройке устройства, а его функциональные возможности не могут быть отключены или ограничены.

Всем компаниям было предложено предоставить отчеты о соблюдении приказа в течение 120 дней.

Этот шаг, предпринятый на одном из крупнейших в мире рынков телефонов, где насчитывается более 1,2 млрд мобильных пользователей, подвергся критике со стороны киберэкспертов, которые утверждают, что он нарушает право граждан на неприкосновенность частной жизни.

— Проще говоря, это превращает каждый проданный в Индии смартфон в хранилище обязательного государственного программного обеспечения, от которого пользователь не может отказаться, контролировать или удалить, — говорится в заявлении правозащитной организации Internet Freedom Foundation.

Группа заявила, что такая конструкция, делающая приложение невозможным для отключения, также ослабит защитные механизмы, которые обычно не позволяют одному приложению получать доступ к данным другого.

Индия — не единственная страна, ужесточившая правила проверки устройств.

В августе Россия распорядилась, чтобы на всех продаваемых в стране телефонах и планшетах предустановленным было национальное приложение MAX.