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    Индия впервые запустила частную ракету Vikram-1

    Первую ракету-носитель Vikram-1 запустила индийская частная компания Skyroot Aerospace. Старт состоялся 18 июля с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Индия впервые запустила частную ракету Vikram-1
    Фото: Special Arrangement

    Ракета высотой около 22 метров рассчитана на выведение до 350 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

    В Skyroot сообщили, что Vikram-1 доставит на орбиту несколько экспериментальных полезных нагрузок от индийских и зарубежных заказчиков, включая выращенный в лаборатории алмаз и роботизированные манипуляторы, способные удалять космический мусор. Компания заявила, что цель миссии — проверить двигательную установку, авионику, телеметрию и системы наведения ракеты в полете, а также собрать важные данные для будущих коммерческих запусков.

    Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал это «определяющим моментом на пути Индии к освоению космического пространства». Страна претендует на долю рынка коммерческих космических запусков. Более компактная ракета-носитель Skyroot Aerospace, Vikram-S, совершила свой первый суборбитальный полет в 2022 году.

    Как пишет DW, в 2020 году Индия открыла свой космический сектор для частных инвестиций, позволив стартапам создавать ракеты и спутники, а также запускать космические аппараты. Ранее все это было прерогативой Индийской организации космических исследований (ISRO). 

    В августе 2023 года Индии удалось посадить космический аппарат на поверхность Луны. За посадкой автоматической межпланетной станция «Чандраян-3» в районе южного полюса Луны наблюдали в прямом эфире около 6,5 миллиона зрителей.

    Согласно данным правительственного агентства IN-SPACe,  правительство Индии намерено увеличить свою долю в мировой космической экономике в пять раз, с нынешних 2%, и к 2033 году достичь оценки в 44 миллиарда долларов.

    Освоение космоса Индия Мировые новости Космос
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор