Индия впервые запустила частную ракету Vikram-1

Первую ракету-носитель Vikram-1 запустила индийская частная компания Skyroot Aerospace. Старт состоялся 18 июля с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Ракета высотой около 22 метров рассчитана на выведение до 350 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

В Skyroot сообщили, что Vikram-1 доставит на орбиту несколько экспериментальных полезных нагрузок от индийских и зарубежных заказчиков, включая выращенный в лаборатории алмаз и роботизированные манипуляторы, способные удалять космический мусор. Компания заявила, что цель миссии — проверить двигательную установку, авионику, телеметрию и системы наведения ракеты в полете, а также собрать важные данные для будущих коммерческих запусков.

Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал это «определяющим моментом на пути Индии к освоению космического пространства». Страна претендует на долю рынка коммерческих космических запусков. Более компактная ракета-носитель Skyroot Aerospace, Vikram-S, совершила свой первый суборбитальный полет в 2022 году.

Как пишет DW, в 2020 году Индия открыла свой космический сектор для частных инвестиций, позволив стартапам создавать ракеты и спутники, а также запускать космические аппараты. Ранее все это было прерогативой Индийской организации космических исследований (ISRO).

В августе 2023 года Индии удалось посадить космический аппарат на поверхность Луны. За посадкой автоматической межпланетной станция «Чандраян-3» в районе южного полюса Луны наблюдали в прямом эфире около 6,5 миллиона зрителей.

Согласно данным правительственного агентства IN-SPACe, правительство Индии намерено увеличить свою долю в мировой космической экономике в пять раз, с нынешних 2%, и к 2033 году достичь оценки в 44 миллиарда долларов.