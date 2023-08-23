Индия первой в мире посадила аппарат на Южном полюсе Луны

КАЗИНФОРМ - Индия стала первой страной в мире, успешно посадившей космический аппарат на Южном полюсе Луны, которая представляет собой ключевой научный и стратегический интерес для космических держав, где, согласно ученым, могут находиться ледниковые месторождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Индия стала четвертой страной после США, Китая и бывшего Советского Союза, осуществившей посадку своего космического аппарата «Чандраян-3» на Луну.

Успех миссии укрепил статус Индии как глобальной космической сверхдержавы.

Вода на Южном полюсе Луны, замороженная в темных лунных кратерах, может быть использована в качестве ракетного топлива или даже в качестве питьевой воды для будущих миссий.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который в данный момент участвует в саммите БРИКС в Южной Африке, наблюдал за приземлением в прямом эфире.

«По этому знаменательному случаю я обращаюсь ко всем людям мира», - сказал он. «Этот успех принадлежит всему человечеству, и он поможет лунным миссиям других стран в будущем», - сказал Премьер-министр.

Ранее сообщалось о крушении российской автоматической межпланетной станции «Луна-25», запущенной 12 августа с космодрома «Восточный».