НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Индия запустила историческую космическую миссию на Луну – ракета Chandrayaan-3 вылетела с космодрома в штате Андхра-Прадеш и направляется к спутнику Земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Миссия направлена на высадку лунохода на малоизученный южный полюс Луны.

Ракета стартовала сразу после 14:35 по местному времени.

Если все пойдет по плану, кораблю потребуется от 15 до 20 дней, чтобы выйти на орбиту Луны. В случае успеха луноход должен приземлиться на поверхность Луны 23 или 24 августа.

Это сделает Индию лишь четвертой страной, совершившей высадку на Луну, после США, бывшего Советского Союза и Китая.

Тысячи людей пришли посмотреть на старт Chandrayaan-3.Многие люди укрылись под зонтиками, у других были таблички и многие размахивали индийскими флагами.

Ученые из центра управления полетами космического центра в Шрихарикоте разразились аплодисментами, когда ракета стартовала.

В социальных сетях жители страны, наблюдавшие за запуском ракеты, писали, что пуск вызвал у них «мурашки по коже», другие назвали это моментом невероятной гордости за страну.

Перед запуском премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Chandrayaan-3 «замечательной миссией», несущей «надежды и мечты нашей нации». «14 июля 2023 года навсегда будет выгравировано золотыми буквами в истории космического сектора Индии», — написал он ранее в Twitter.