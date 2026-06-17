Индия ограничила доступ к Telegram перед экзаменом для миллионов абитуриентов

В Индии ограничили работу Telegram до 22 июня в связи с переэкзаменовкой NEET-UG 2026, передает Kazinform.

Национальное агентство тестирования Индии (NTA) поддержало введенные меры и заявило, что они помогут защитить экзамен от попыток мошенничества и распространения дезинформации среди абитуриентов, сообщает Hindustan Times. Переэкзаменовка NEET-UG назначена на 21 июня.

По распоряжению министерства электроники и информационных технологий Индии, доступ к Telegram будет ограничен на период проведения экзамена и сразу после него. Кроме того, до 30 июня в стране временно отключат функцию редактирования сообщений в мессенджере.

В NTA пояснили, что ограничения связаны с действиями мошеннических групп, которые использовали Telegram для обмана абитуриентов. Через отдельные каналы злоумышленники предлагали за деньги получить якобы реальные экзаменационные материалы и доступ к заданиям переэкзаменовки.

Особое внимание власти уделили функции редактирования сообщений. По мнению регулятора, она может использоваться для создания фальшивых доказательств утечки экзаменационных материалов: злоумышленники изменяют содержание старых публикаций, сохраняя первоначальную дату размещения.

Ведомство признало, что ограничения затронут абсолютно всех пользователей мессенджера.

В Telegram, в свою очередь, заявили, что это наказывает 150 миллионов обычных пользователей Telegram в Индии, а не тех, кто слил экзаменационные материалы.

— Блокировка ничего не остановила. Утечки просто переместились в другие приложения. Мы многое сделали для решения этой проблемы — даже несмотря на то, что ее источник не Telegram. За последние несколько недель мы удалили сотни каналов, распространявших утечки экзаменационных материалов и связанные с ними мошеннические схемы в Индии. Мы также сделали метку «отредактировано» более заметной, чтобы предотвратить мошенничество с ретроспективной публикацией данных, — сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

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