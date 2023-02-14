Индия: Новый мировой лидер и самая густонаселенная страна планеты

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Индия станет самой густонаселенной страной в мире, обогнав Китай, который удерживает это звание с 1950 года, когда Организация Объединенных Наций (ООН) начала вести учет населения. Кроме того, в текущем году показатели роста индийской экономики могут стать самыми высокими в мире. Подробности читайте в аналитическом материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Индия превысит отметку в 1,5 млрд человек к концу этого десятилетия

Специалисты аналитического центра «Пью Ресерч» (Pew Research Center) из США, на основе данных ООН, обозначили основные факторы роста численности населения Индии. Однако аналитики подчеркивают, что точные и достоверные данные определить пока сложно, учитывая, что страна не проводила перепись населения с 2011 года.

По общим оценкам, на данный момент в Индии проживает более 1,4 млрд человек. Это больше, чем все население Европы (744 млн), Северной и Южной Америки (1,04 млрд). В Китае также проживает более 1,4 млрд человек, но население КНР сокращается, а население Индии продолжает расти.

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Согласно прогнозу ООН, население Индии превысит отметку в 1,5 млрд человек к концу этого десятилетия и будет продолжать медленно увеличиваться до 2064 года, когда оно достигнет пика в 1,7 млрд человек.

По сценарию ООН, в котором берется за основу «высокий» коэффициент рождаемости, население Индии превысит 2 млрд человек к 2068 году. При «низком» варианте рождаемости в Индии, население страны будет сокращаться, начиная с 2047 года и уменьшится до 1 млрд человек к 2100 году.

Каждый пятый молодой человек на Земле в возрасте до 25 лет живет в Индии

Ключевым фактором, который формирует прогноз роста индийского населения, является то, что в настоящее время население Индии в возрасте до 25 лет составляет более 40%. Это высокая цифра, отмечают западные аналитики.

Таким образом, примерно каждый пятый молодой человек на Земле в возрасте до 25 лет живет сегодня именно в Индии. При этом средний возраст жителей Индии составляет 28 лет. Для сравнения, средний возраст в США - 38 лет, в Китае – 39 лет.

Во-вторых, в двух других самых густонаселенных странах мира - Китае и США - население быстро стареет в отличие от Индии. В текущем году взрослые в возрасте 65 лет и старше составляют всего 7% населения Индии, по сравнению с аналогичным показателем в Китае – 14% и в США – 18%.

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Доля индийцев в возрасте 65 лет и старше, вероятно, останется ниже 20% до 2063 года и не приблизится к 30% до 2100 года. Следующим фактором является уровень рождаемости в Индии, который выше, чем в Китае и США, но в последние десятилетия быстро снижался.

Так, по текущим данным, женщина в Индии за свою жизнь в среднем рождает двух детей, что выше, чем в Китае (1,2) и в Соединенных Штатах (1,6). Но этот показатель намного ниже данных в Индии, которые наблюдались в 1992 году (3,4) или в 1950 году (5,9). Уровень рождаемости снизился в каждой религиозной группе Индии, включая большинство индуистского населения и группы меньшинств: мусульман, христиан, сикхов, буддистов и др. К примеру, среди индийских мусульман общий коэффициент фертильности резко снизился с 4,4 ребенка на одну женщину в 1992 году до 2,4 ребенка в 2019 году. Тем не менее, мусульмане Индии по-прежнему имеют самый высокий уровень рождаемости среди основных религиозных групп Индии, но разрыв в рождаемости среди религиозных групп Индии, как правило, намного меньше, чем раньше.

Статистика показывает, что в среднем индийские женщины в городских районах рожают первого ребенка на 1,5 года позже, чем женщины в сельской местности. Среди индийских женщин в возрасте от 25 до 49 лет, проживающих в городских районах, средний возраст при первых родах составляет 22,3 года. Среди женщин аналогичного возраста в сельских районах он составляет 20,8. Это данные исследований за 2019 год.

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Женщины с высшим образованием и достатком, как правило, заводят детей в более позднем возрасте. Средний возраст при первых родах составляет 24,9 года среди индийских женщин, имеющих 12 или более лет школьного образования, по сравнению с 19,9 годами среди женщин, не имеющих школьного образования.

Искусственно завышенное соотношение рождаемости мальчиков и девочек в Индии, возникшее в 1970–х годах в результате использования технологии в пренатальной диагностике, сокращается. По данным переписи населения Индии от 2011 года, при значительном дисбалансе примерно в 111 мальчиков на 100 девочек, соотношение полов при рождении, вероятно, относительно нормализовалось за последнее десятилетие. Этот показатель сократился примерно до 109 мальчиков на 100 девочек в 2015-2016 годах и до 108 мальчиков на 100 девочек в 2019-2021 годах.

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Младенческая смертность в Индии за последние три десятилетия снизилась на 70%, но остается высокой по региональным и международным стандартам. Как правило, из Индии ежегодно выезжает больше людей, чем прибывает, что приводит к отрицательной миграции. По данным отдела народонаселения ООН, в 2021 году из Индии мигрировало около 300 тысяч человек.

Среднесрочные прогнозы ООН предполагают, что Индия продолжит испытывать чистую отрицательную миграцию по крайней мере до 2100 года.

Индия станет самой быстрорастущей крупной экономикой в мире в 2023 году

Зарубежные эксперты предсказывают, что Индия станет самой быстрорастущей крупной экономикой в мире в 2023 году, а инвестиционный бум, вероятно, вызовет резкий рост производства, банковского кредитования и потребительских покупок.

В 2022 году общая экономическая и промышленная активность Индии была снижена из-за нехватки запчастей для производителей, роста процентных ставок, что замедлило потребительский спрос, и рекордно слабого курса рупии по отношению к доллару, что сделало импорт более дорогим.

Консалтинговая компания Deloitte отметила «здоровые внутренние движущие силы», которые вероятно, помогут экономике Индии продемонстрировать достаточно сильный рост в 2023 году.

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«Баланс частного сектора улучшился за последние годы, что означает, что сектор готов увеличить расходы. Это в свою очередь может увеличить капиталовложения по мере того, как инвестиционный цикл набирает обороты. Кроме того, корпоративное сокращение доли заемных средств улучшило балансы банков, помогая банковской системе выйти из цикла изменения качества активов. Высокие налоги на товары и услуги, а также сборы прямых налогов предоставили правительству Индии запас для расходов и смягчения последствий в контексте глобального замедления и поддержания экономики на плаву» - считают аналитики компании.

По их оценкам, потребительский спрос среди состоятельного класса Индии остается высоким, о чем свидетельствует устойчивый рост в сфере розничной торговли и более высокие показатели прибыли компаний, занимающихся производством товаров широкого потребления и дискреционных компаний, в последние кварталы.

Также, последние данные по рынку труда свидетельствуют о значительном росте рабочей силы, создании рабочих мест в определенных секторах. Тем не менее, рост рабочих мест в Индии должен устойчиво улучшаться, чтобы обеспечить устойчивый рост спроса.

Фото:aussiedlerbote.de

Между тем, специалисты «Deloitte» подчеркнули, что Индия столкнется с тремя крупными проблемами.

Во-первых, инфляция, скорее всего, останется высокой в 2023 году, даже если рост цен достигал пика или может достичь его в ближайшее время.

Во-вторых, агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в центральных банках стран с развитой экономикой, вероятно, вызовет глобальное замедление в Индии в этом году, что повлияет на внутренние инвестиции и потребительский спрос по мере увеличения склонности к сбережениям. Более жесткие условия ликвидности могут также привести к оттоку капитала и увеличению дисбаланса платежного баланса.

В-третьих, ситуация на рынке труда Индии еще не улучшилась, а кажущееся неизбежным возвращение пандемии COVID остается неблагоприятным фактором, который может подорвать восстановление в секторе услуг, а также потребительский спрос, который имеет решающее значение для роста ВВП.

Фото:AFP/© Arun SANKAR

В целом специалисты консалтинговой компании ожидают экономический рост в Индии в диапазоне 5,8–6,3% в 2023–2024 финансовом году.

Прогноз Международного валютного фонда

Эксперты Международного валютного фонда также оптимистично оценили потенциал экономики Индии на ближайшую перспективу. По их прогнозам, падение роста индийской экономики в 2023 году составит до 6,1%, но она может восстановиться до 6,8% в 2024 году, что соответствует показателям 2022 года.

При этом рост ВВП США, по прогнозам, в 2023 году составит 1,4%. Перспективы еврозоны повышены — до 0,7% по сравнению с 0,5% в октябре 2022 года. В МВФ заявляют, что Европа адаптировалась к более высоким ценам на энергоносители быстрее, чем ожидалось.

МВФ также повысил прогноз роста Китая до 5,2% относительно прогноза в 4,4% в октябре 2022 года. Политика Zero-COVID в 2022 году снизила темпы роста Китая до 3,0%, что впервые за более чем 40 лет опустило его ниже среднемирового уровня.

Рост экономики Индии крайне интересует не только другие страны, но и глобальных инвесторов. Растущий рынок крупнейшей по населению планеты будет оставаться привлекательным и в ближайшие десятилетия. Но удастся ли Индии повторить успех соседнего Китая – главная интрига для мировой экономики.

Главное фото:Legion Media