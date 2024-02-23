Индивидуальные предприниматели в РК стали мишенью мошенников

В социальных сетях и СМИ обсуждают новую схему мошенничества, которая затрагивает как предпринимателей, так и их клиентов одновременно. В Stopfake.kz рассказали, как она функционирует и как не стать ее жертвой, передает агентство Kazinform.

В одном из случаев, о котором сообщили в мае прошлого года, казахстанская предпринимательница стала жертвой мошенников. Ее история началась с решения заработать, сдавая в аренду свое зарегистрированное на нее индивидуальное предпринимательство. Она доверила определенному молодому человеку торговлю детскими игрушками от ее имени. Но спустя некоторое время она обнаружила, что онлайн-магазин прекратил сотрудничество из-за жалоб покупателей. Оказалось, что покупатели оплачивали товар, но не получали его. К моменту осознания происходящего женщину уже обвинили несколько обманутых клиентов, и ее долг перед ними превысил 6 млн тенге.

Похожие случаи также обсуждались в Казнете. В одном из них арендатор предприятия оказался должным государству 24 млн тенге. Эта сумма представляла собой НДС, который должен был быть уплачен за товары, якобы проданные «арендаторами».

— К примеру, у вас есть ИП, и вы натыкаетесь в Сети на объявление с примерно таким содержанием: «Ищем владельцев ИП, желающих заработать», — объясняет специалист по финансовой безопасности Дамир Нуритдинов. — Вы звоните по указанному там номеру, и вам предлагают предоставить доступ к вашему ИП третьему лицу, то есть передать ИП в аренду. Как правило, человек, предлагающий это, говорит, что на его ИП наложен временный арест или он достиг лимита по налогам, но бизнес, что называется, «прет», и нужно другое ИП, чтобы расширяться. За это предпринимателю предлагают процент от проданного от его имени товара, а также оплату всех комиссий и налогов.

Как следует из приведенных выше историй, ни налогов, ни комиссий злоумышленники не платят, оставляя долги настоящему предпринимателю. Более того, «арендаторы» часто «торгуют» несуществующим товаром, подставляя владельца ИП.

— Интересно, что иногда предприниматели даже не передают физический доступ к своему приложению, — говорит Дамир Нуритдинов. — То есть им просто говорят выставить счет на такую-то сумму на такой-то номер, и все. И предприниматель делает это в прямом смысле своими собственными руками – участвует в мошеннической схеме.

В итоге спустя некоторое время жертвами такой «торговли» становятся десятки ничего не получивших покупателей и предприниматель, «наторговавший» миллионные налоговые задолженности.

В результате сдачи своего ИП в аренду вместо обещанной выгоды можно столкнуться с значительной налоговой задолженностью, прерванным контрактом с торговой площадкой и жалобами в полицию от множества обманутых клиентов.

В самых неблагоприятных сценариях к этому могут добавиться тюремные сроки. Передача ИП третьим лицам в нашей стране является незаконной.

Попытки быстрого заработка могут повлечь за собой уголовное преследование. Это возможно, если докажут, что предприниматель, осознанно или нет, вовлечен в мошеннические схемы, уклонение от налогов, легализацию денег, наркотический оборот или другие преступные действия.

Таким образом, передача ИП в аренду может привести к потере бизнеса, накоплению огромных долгов и даже тюремному заключению.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, если вы предприниматель:

Никогда не доверяйте финансовые операции или сделки от вашего имени никому. Важно помнить, что аренда ИП является незаконной, и вы несете ответственность за все операции на вашем счету.

Если вы покупатель:

Не доверяйте продавцам, предлагающим дорогие товары по слишком низкой цене. Реальный предприниматель не будет продавать товары в убыток.

Избегайте покупок на ненадежных страницах в социальных сетях. При покупке через сайты объявлений старайтесь выбирать товары, которые можно проверить лично или оплатить после получения.

Важно помнить, как продавцам, так и покупателям, что попытки быстрого заработка или приобретения товара по низкой цене могут стать приманкой для мошенников и привести к серьезным финансовым потерям.