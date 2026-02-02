Индекс рабства, торговля детьми и «золотой треугольник»: как Казахстан борется с торговлей людьми

Индекс рабства: Казахстан на 62-м месте

Согласно данным международной медиаплатформы World Population Review, в прошлом году Казахстан занял 61-е место среди 157 стран по индексу рабства, набрав 43 балла. По сравнению с большинством стран СНГ и Центральной Азии это считается положительным результатом.

Индекс рабства рассчитывается по шкале от 1 до 100. Чем ниже показатель, тем стабильнее считается ситуация в стране. Индекс учитывает два основных фактора. Первый — распространённость рабства на 100 000 человек. Второй — эффективность реакции правоохранительных органов на подобные преступления.

В Казахстане уровень рабства составляет 1,9 случая на 100 000 человек. В соседних странах ситуация более сложная. Среди государств с высоким уровнем рабства — Туркменистан (11,9), Россия (13) и Таджикистан (14). В этих странах действия правоохранительных органов по борьбе с такими преступлениями оцениваются как слабые. Рейтинг возглавляют развитые страны Европы. На первом месте — Норвегия, где распространённость рабства составляет всего 0,5 случая на 100 000 человек. В пятёрку лучших также входят Финляндия, Нидерланды, Португалия и Дания. В этих странах оценка действий правительства по борьбе с торговлей людьми превышает 60 баллов.

Торговля детьми набирает обороты

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальных учётов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в последние годы в стране число преступлений, связанных с торговлей людьми, не снижается.

Наименьший показатель был зафиксирован в 2022 году — около 150 возбужденных дел. В 2024 году количество дел резко выросло и достигло 357. В 2025 году число зарегистрированных дел снизилось на 16,5% — до 298, однако специалисты по-прежнему оценивают ситуацию как тревожную.

Преступления, связанные с торговлей людьми, включают девять составов, одним из которых является принудительное заключение брака. Эта норма была введена в законодательство с 16 сентября прошлого года, и за первые 3,5 месяца по всей стране было зарегистрировано 5 дел. По прямой торговле людьми было выявлено 12 случаев.

Особую тревогу вызывает рост преступлений, связанных с торговлей детьми. За один год их количество увеличилось в три раза — до 31 дела. Такой рост связан с крупной преступной сетью, раскрытой в Алматы. Организованная группа через социальные сети находила одиноких матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и предлагала продать их новорождённых бездетным семьям. По этому делу было возбуждено около 20 уголовных дел.

Кроме того, установлено, что большинство пострадавших — женщины. В 2025 году доля женщин-жертв составила 46,5%, тогда как в 2024 году — 35,5%.

Мошенничество в «золотом треугольнике»

Граждане Казахстана, выезжая за границу, иногда сталкиваются с трудовым рабством и другими формами нарушения прав в так называемом «золотом треугольнике» — регионах Мьянмы, Камбоджи и Лаоса. По данным Министерства иностранных дел Республики Казахстан, с 2022 года в посольства Таиланда и Вьетнама обратились 55 человек, пострадавших от принудительного труда, сексуального рабства, кибермошенничества и ограничений свободы.

— Все случаи зафиксированы в приграничных регионах. Информация о том, из каких областей Казахстана они выехали, отсутствует. Все пострадавшие были освобождены и возвращены на родину. Их возраст колеблется от 18 до 45 лет, большинство — мужчины. Социальное положение различное: среди них есть как безработные, так и опытные специалисты в сфере информационных технологий. Все они стали жертвами обмана, связанного с предложениями о фиктивных рабочих местах, — говорится в официальном ответе Министерства иностранных дел.

Основными странами, куда направлялись пострадавшие, являются Мьянма, Камбоджа и Лаос, тогда как Таиланд чаще всего использовался в качестве транзитной страны.

— Вербовка людей обманным путём в большинстве случаев осуществляется через социальные сети и фальшивые сайты. В свою очередь, Министерство иностранных дел и консульские учреждения Казахстана за рубежом круглосуточно оказывают гражданам консульско-правовую помощь. Процесс освобождения включает в себя определение местонахождения пострадавших, ведение переговоров, взаимодействие с международными организациями и возвращение в Казахстан через Таиланд, — говорится в ответе Министерства.

Закон, наказание и помощь жертвам торговли людьми

В Казахстане правовая база борьбы с торговлей людьми вышла на новый уровень. В июле 2024 года был принят закон «О противодействии торговле людьми», что позволило усилить контроль в этой сфере. По словам специалистов, вступление документа в силу дало возможность точнее фиксировать статистику преступлений.

— В Уголовном кодексе предусмотрено несколько статей, связанных с торговлей людьми. За эти преступления может быть изъято имущество, а максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 18 лет. Это относится к категории особо тяжких преступлений, — отмечают специалисты Министерства внутренних дел.

Согласно официальным данным, с начала 2025 года по этим статьям были осуждены 43 человека. Кроме того, в 2024 году впервые была введена уголовная ответственность за вовлечение людей в другие виды сексуальных услуг.

— По новым статьям продолжают фиксироваться уголовные факты. Они включают вовлечение людей в другие сексуальные услуги, принудительное удержание, проституцию и пропаганду иных сексуальных услуг, — говорится в официальной информации.

Однако ужесточение законодательства — это лишь один из аспектов проблемы. Специалисты отмечают, что ключевым в профилактике торговли людьми является понимание её психологического механизма. Психолог Сымбат Абдрахманова подчёркивает, что наибольший ущерб от этого преступления испытывают подростки и молодёжь.

— Особенно часто жертвами становятся люди в возрасте от 14 до 29 лет. Это период формирования личности, поиска собственного «я» и стремления к независимости. Молодые люди быстро поддаются эмоциям, склонны к риску и имеют мало опыта в оценке последствий своих действий, — объясняет специалист.

Фото из личного архива Сымбат Абдрахмановой

По словам психолога, риск распространяется не только на молодых людей. Взрослые также могут стать жертвами торговли людьми. Особенно уязвимы те, кто сталкивается с безработицей, финансовыми трудностями, является матерью-одиночкой или находится в статусе мигранта, поскольку эти обстоятельства ослабляют психологическую защиту человека.

— Когда одновременно присутствуют надежда и страх, человек может не учитывать опасность и соглашаться на сомнительные предложения, — отмечает психолог.

Важно подчеркнуть, что жертвы торговли людьми не обязательно слабы или необразованны. Иногда в ловушку попадают высокообразованные, активные, но оказавшиеся в жизненном кризисе люди. Их объединяет одно — отсутствие поддержки.

Психологические исследования и практический опыт показывают, что люди, выросшие в детских домах или оставшиеся без родительской опеки, особенно уязвимы к торговле людьми и другим формам эксплуатации.

— У таких людей чувство безопасности формируется не полностью. Отсутствие родительской поддержки в раннем возрасте ослабляет доверие к миру. В результате во взрослой жизни они слишком легко верят любым тёплым словам, заботе и обещаниям «я тебе помогу». Преступники используют именно эту эмоциональную потребность в своих целях, — поясняет специалист.

По словам Сымбат Абдрахмановой, торговля людьми — это не случайное действие, а заранее спланированный, системный психологический процесс. Обман и подчинение жертвы происходят поэтапно и зависят от конкретного эмоционального состояния человека. Поэтому самой надёжной защитой является психологическая подготовка.

— Критическое мышление, защита личных границ, контроль эмоций, умение просить о помощи и распознавать манипуляции — это основные навыки, которые помогают избежать опасности, — подчеркивает психолог.

Следует отметить, что в Казахстане жертвам торговли людьми оказывается комплексная государственная помощь.

— Пострадавшим предоставляются восемь видов услуг, включающих социально-бытовую, медицинскую, психологическую, педагогическую, трудовую, культурную, экономическую и правовую помощь. Она предоставляется независимо от того, возбуждено уголовное дело или нет. Кроме того, жертва имеет право требовать возмещения материального и морального ущерба, — говорится в официальном ответе Министерства внутренних дел.

Министерство внутренних дел также призывает граждан соблюдать меры предосторожности для предотвращения торговли людьми.

— Если вы стали свидетелем правонарушения, сообщите по телефону 102 или на доверительную линию 116 16. Не передавайте свои документы третьим лицам. Избегайте сомнительных предложений о работе. Перед выездом за границу уточните контактные данные дипломатического представительства Республики Казахстан в стране пребывания, — напоминают в ведомстве.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал торговлю людьми «чудовищным преступлением и грубым нарушением прав человека» и подчеркнул необходимость объединения усилий стран мира для борьбы с этой проблемой.

Торговля людьми представляет собой глобальную угрозу, с которой сталкивается всё человечество. Поэтому борьба с этим явлением должна быть общей ответственностью не только правоохранительных органов, но и всего общества.