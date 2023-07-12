Индекс KASE с начала года вырос почти на 11%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала года Индекс KASE вырос на 10,9% или на 353,11 пункта до 3604,75 пунктов. Общий объем торгов индексными акциями составил 123,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Казахстанской фондовой биржи, наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО «НК «КазМунайГаз» – 98,3 млрд тенге. Это 79,8 % от общего объема торгов с индексными акциями.

На 1 июля 2023 года представительский список для расчета Индекса KASE состоит из акций девяти наименований, с 3 февраля в расчет Индекса KASE включены простые акции АО «НК «КазМунайГаз».

Западные фондовые площадки завершили первое полугодие 2023 года существенным ростом вопреки большинству прогнозов аналитиков: индекс S&P 500 вырос на 16,36%, Nasdaq на 32,74%, а Dow Jones на 3,84%.

«Возрастающий тренд фондового рынка изначально сложился за счет акций компаний IT сектора, но уже во втором квартале рост распространился на другие сектора и по итогам полугодия в зеленой зоне закрылись семь секторов экономики из 11. По итогам июня ростом отметились абсолютно все секторы экономики», - сообщили в пресс-службе KASE.

На KASE восемь из девяти представителей индексной корзины закрылись в зеленой зоне. При этом на казахстанском рынке, в разрез с мировыми трендами, в лидерах роста оказались акции финансового сектора.

Простые акции Народного банка Казахстана по итогам первого полугодия принесли акционерам 29,7 % от роста стоимости, а также дивидендную доходность в размере 15,5%. Второе место с ростом стоимости 14,8 %, а также дивидендной доходностью в 4,6 % занимают простые акции АО «КазТрансОйл». Замыкает тройку лидеров АО Kaspi.kz, простые акции которой за полгода выросли в цене на 12,7 %, восстановившись до уровня февраля 2022 года.

Акции телекоммуникационных операторов АО «Кселл» и АО «Казахтелеком» за год выросли в цене на 10,1% и 8,6% соответственно. Акции АО «НК «КазМунайГаз» по итогам полугодия достигли 10 097,99 тенге за штуку, что на 20,1 % выше цены размещения в декабре прошлого года. Единственной индексной компанией, закрывшей полугодие снижением на 2,8% стало АО «KEGOC».