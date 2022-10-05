Индекс деловой активности остается в отрицательной зоне - Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сентябре наблюдались слабые признаки восстановления деловой активности в экономике, но по-прежнему пятый месяц подряд индекс остается в отрицательной зоне. Индекс деловой активности поднялся до 48,0 (в августе – 47,6) за счет увеличения товарно-материальных запасов и спроса на готовую продукцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Рустем Оразалин проинформировал об индексе деловой активности в сентябре 2022 года.

«В горнодобывающей промышленности и строительстве отмечается некоторое улучшение показателя: индекс поднялся до отметки 47,5 и 46,3 соответственно (с 45,1 и 45,6 в августе). В секторе услуг индекс незначительно снизился до 48,2 (с 48,6 в августе) из-за уменьшения новых заказов. В производственном секторе показатель остался практически без изменения, составив 48,6 (в августе – 48,7)», - сообщил спикер.

По его словам, в сентябре 2022 года оценка предприятиями текущих бизнес-условий осталась негативной, составив (-)6,2 (в августе – (-)3,2). Оценка будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев осталась положительной, несмотря на небольшое снижение.

«В результате индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, снизился, составив 4,4 (в августе – 6,6). В сентябре 2022 года значительно улучшился спрос на готовую продукцию. Баланс между положительными и отрицательными ответами составил 5,8. Несмотря на преобладание негативных ответов, отмечено улучшение оценок доступа к финансам/кредитам. Баланс ответов составил (-) 0,9. Оценки остальных факторов бизнес-условий (вопросы защиты бизнеса, налоговой нагрузки и доступа к коммуникациям) остались негативными, составив (-)5,6, (-)5,4 и (-)3,0 соответственно», - заключил Рустем Оразалин.