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    17:17, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    Инцидент со вскрытием животного на школьном уроке расследуют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы начала расследование после появления в Сети видео со вскрытием животного на школьном уроке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Сети появилось видео, на котором видно, как сначала убивают, а потом разделывают морскую свинку. Сообщалось, что инцидент произошел в одной из частных школ города.

    В управлении образования подтвердили эту информацию. По данным ведомства, инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе в частной школе города.

    «Со слов учителя, по просьбе учащихся она провела практическое занятие по обобщению раздела «Анатомия и физиология». С педагогами частной школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов. Также даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работе формирования бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными. Учитель биологии уволилась по собственному желанию», - прокомментировали в управлении образования.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован ОП при УП Ауэзовского района по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным). Обстоятельства устанавливаются.


    Фото: domashnilubimci.eu

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