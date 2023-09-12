Инцидент со школьником прокомментировали в управлении образования Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В управлении образования Алматинской области прокомментировали инцидент со школьником, который пытался совершить суицид путем отравления медикаментами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рабочая группа уже начала поверку, будет проводить все необходимые расследования. Одновременно с этим проводятся профилактические мероприятия среди учащихся всех школ Алматинской области. Наша цель - создать безопасную и поддерживающую среду для всех детей, где они могут получать качественное образование и развиваться», - сообщили в управлении образования.

Состояние ребенка удовлетворительное, 11 сентября присутствовал на уроках. Ему обеспечивается необходимая поддержка и помощь в восстановлении.

«Мы призываем всех родителей, учителей и учащихся быть бдительными и обращать внимание на любые изменения в поведении или настроении детей. Если у кого-то есть какие-либо проблемы или затруднения, мы готовы предоставить соответствующую поддержку и помощь», - добавили в ведомстве.

Ранее в Сети появилась информация, что ученик четвертого класса средней школы №29 села Бесагаш 10 сентября пытался покончить с собой из-за издевательств со стороны школьников. Полиция по факту завела дело по статье 105 части 3 УК РК. Проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок, для полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела.