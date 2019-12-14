Инцидент с учителем в Туркестане прокомментировал глава МОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инцидент, имевший место в отношении учителя школы №15 города Туркестана, совершенно недопустим. Это отметил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее блогер из Шымкента Айгуль Орынбек на странице в Facebook сообщила, что задержали учителя школы №15 города Туркестана за то, что «он не охранял туалет».

Выяснилось, что учителя увели в свое отделение полицейские за то, что Бақыт Кеукенов не дежурил на перемене.

В письме директора школы отмечается, что у учителя Бақыта Кеукенова промокли ноги и он зашел в школу, чтобы переобуться. А полицейские пришли и увели его. Это видели учителя и ученики.

На видео , размещенном в социальных сетях, начальник управления полиции Данияр Мейрхан говорит учителю: «Я пришел проверить школьных инспекторов. Проверить, как вы контролируете, ваши дежурные совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних, выход школьников до туалета во время перемены. И я убедился, что нет контроля со стороны дежурных. Мой инспектор ИДН, и они за это ответят».

«Со стороны МОН РК будут приняты все необходимые меры по защите данного учителя. Мы будем требовать привлечения к ответственности всех, кто, так или иначе, причастен к произошедшему. В том числе, администрации школы и отдела образования.

Считаю, что обеспечение безопасности детей должна осуществляться через создание комфортных и безопасных условий. Если подобные факты будут повторяться, нами будут приняты самые жесткие меры. Чтобы всесторонне разобраться в причинах сложившейся ситуации, с учителем я переговорил по телефону. Ситуация под моим личным контролем», - написал Асхат Аймагамбетов.