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Импортозависимость по мясу снизилась в Казахстане
17 Мая 2022 10:47

Импортозависимость по мясу снизилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Снизить импортозависимость с 51% до 35% удалось благодаря мерам государственной поддержки отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Животноводство страны в целом характеризуется как относительно стабильно развивающаяся отрасль сельского хозяйства. Об этом свидетельствуют устойчивые темпы роста численности скота и птицы, улучшение их качественных показателей, повышение продуктивности животных, а также увеличение объемов производства животноводческой продукции», - сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что страна стала самообеспеченной по говядине, баранине, конине и яйцу, а по мясу птицы за последние 3 года удалось импортозависимость снизить с 51% до 35%.

«Все это произошло благодаря мерам государственной поддержки отрасли, объемы которых из года в год растут стабильными темпами. Надо отметить, что на сегодняшний день отрасль обрела инвестиционную привлекательность», - добавил Ербол Карашукеев.

Автор:
Корреспондент
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