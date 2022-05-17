17 Мая 2022 12:11

Импортозависимость имеется по четырем социально значимым продуктам - Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Животноводческая отрасль показывает положительную динамику роста. Однако по таким продукциям, как мясо птицы и молочная продукция, имеется импорт. Об этом заявил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Животноводство – одна из традиционных и ведущих отраслей отечественного сельского хозяйства. Государством оказывается целенаправленная поддержка отрасли для увеличения поголовья скота и производства продукции животноводства. Возмещаются затраты при реализации инвестпроектов, приобретения техники и оборудования. В целом, исходя из статистических данных, животноводческая отрасль показывает положительную динамику роста», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

«В то же время хочу отметить, что животноводство также является важнейшим элементом продовольственной безопасности. Из 19 социально значимых продуктов по четырём имеется зависимость от импорта. Это мясо птицы, колбасные изделия, молоко и молочная продукция. Здесь большой потенциал для работы», - подчеркнул А. Смаилов.

Как отметил Премьер-Министр, перед Правительством стоит важнейшая задача – повышение доли отечественного производства данных импортируемых видов продукции до 100%.

«Необходимо больше делать акцент на реализацию проектов по глубокой переработке сырья с учетом выхода на внешние рынки», - сказал он.

Алихан Смаилов дал ряд поручений. По его словам, для эффективного развития животноводства требуется соответствующая кормовая база.

«В стране ежегодно производится кормов практически в два раза меньше от зоотехнической нормы. Дефицит кормов ведет к их удорожанию. Необходимо также учитывать климатические факторы. В этой связи Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов необходимо увеличивать посевные площади кормовых культур, модернизировать инфраструктуру отгонных пастбищ. Важно обеспечить финансирование данного направления в приоритетном порядке», - отметил глава Кабмина.

Ежегодно реализуются проекты по переработке животноводческой продукции. Однако, как заявил Премьер-Министр, наблюдается недозагруженность данных предприятий.

Алихан Смаилов также отметил, что необходимо стимулировать сельхозпроизводителей на создание сети заготовительных организаций, связывающих мелких производителей с перерабатывающими предприятиями. Задача министерств сельского хозяйства, торговли и местных исполнительных органов – создание условий по интеграции всех участников рынка, от производителей до переработчиков.

«Развитие животноводства требует организации четкой вертикали ветеринарного контроля. Поручаю Министерству сельского хозяйства активизировать работу по внесению соответствующих изменений в законодательство по вопросам разграничения и регламентации деятельности ветеринарных служб, а также принятию мер по улучшению их материально-технического обеспечения», - обратился он.

Основой продуктивного потенциала товарного животноводства является селекционно-племенная работа.

«В этой связи Министерству сельского хозяйства необходимо проработать меры поддержки развития данного направления в рамках совершенствования системы субсидирования. Опыт многих стран показывает, что без интеграции науки с производством невозможно повысить эффективность отрасли. Министерствам сельского хозяйства, образования и палате «Атамекен» необходимо подготовить дорожную карту по внедрению инноваций в отрасль. Фермеры и инвесторы должны быть заинтересованы во вложении средств во внедрение современных технологий и научных разработок», - поручил Премьер-Министр.