Импортозамещение: в 2020 году в Казахстане заработали 48 крупных молочных ферм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году по плану замещения импортной сельхозпродукции в Казахстане запущены 48 молочно-товарных ферм, 3 мясокомбината, 8 птицефабрик мясного направления, 3 фермы по производству рыбы, а также разбиты интенсивные яблочные сады на 1800 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила руководитель департамента стратегического планирования и анализа Министерства сельского хозяйства РК Сауле Молдабаева.

«В условиях пандемии коронавируса во всем мире возросло общее понимание роли сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности страны. Поэтому вопрос импортозамещения для Казахстана и большинства государств стал приоритетным. В рамках задачи по насыщению внутреннего рынка социально значимыми продтоварами нами определены позиции, по которым на внутреннем рынке есть свободные ниши и необходимо сократить импорт. Это мясо птицы, колбасные изделия, сыр и творог, яблоки, сахар и рыба», - сказала представитель ведомства.

Для увеличения производства указанной продукции министерство поставит акцент на поддержку инвестпроектов, соответствующих политике продбезопасности. Желающие развивать производство приоритетной продукции будут обеспечены льготным кредитованием и субсидированием, а также другими эффективными мерами поддержки.

«Уже в прошлом году в рамках импортозамещения запущено 48 новых семейных и промышленных молочно-товарных ферм, 3 мясокомбината, 8 птицефабрик мясного направления, 3 объекта по производству рыбы, произведена закладка интенсивных яблочных садов на 1800 га.

До 2024 года планируется запустить 19 мясных птицефабрик, 9 мясоперерабатывающих предприятий, 8 проектов по выращиванию товарной рыбы, а также новый сахарный завод в Жамбылской области. Кроме того, ежегодно будут запускаться 35 промышленных молочно-товарных ферм, закладываться 2 тысячи интенсивных садов», - проинформировала С.Молдабаева.

По ее словам, проводимая министерством работа позволит к концу 2023 года решить вопросы импортозависимости и обеспечить продовольственную независимость страны.