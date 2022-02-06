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Импортозамещение стройматериалов: что производит СКО

6 Февраля 2022 07:31
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Импортозамещение стройматериалов: что производит СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области реализуют ряд проектов, которые позволят снизить импорт строительных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель акима области Даурен Жандарбек рассказал, что одним из крупных проектов является строительство кирпичного завода компании «Кирпич СК». Уже завершились строительно-монтажные работы. Идет шеф-монтаж оборудования. При выходе на проектную мощность завод закроет 30% потребности региона в кирпиче.

Подходит к концу строительство завода по производству автоклавных газоблоков и плит ТОО «Mix Universal». Компания уже наладила производство сухих строительных смесей. Мощность завода составляет 13 тысяч тонн готовой продукции в год.

На стадии завершения строительство завода по выпуску железобетонных изделий. Цех построили, монтируют оборудование. На заводе будут выпускать плиты перекрытия, бетонные кольца, фундаментные блоки и бетон в сыром виде.

«В прошлом году турецкий инвестор запустил завод по производству ламинированной фанеры. Выпустил продукции на два миллиарда тенге. Компания намерена построить завод по производству ДСП мощность около 50 тысяч кубометров древесно-стружечной плиты в год. В производстве можно будет использовать отходы от производства фанеры и порубочные остатки от лесопользователей», - проинформировал Д.Жандарбек.

Он сообщил, что акимат ведет работу с недропользователями по переориентации на проведение полного цикла работ по добыче и переработке полезных ископаемых. По словам Д.Жандарбека, это позволит удешевить стоимость строительных материалов.

«Одним из примеров является деятельность ТОО «Кирпич СК». Компания производит добычу глины с дальнейшим производством кирпича. ТОО «Зергер» вместе с добычей известняка на месторождении «Куприяновское» начало производство пескоблока и тротуарной плитки. Планируется реализация проектов по добыче глины и производству кирпича ТОО «Кызылжар Тас» и производству блоков из известняка ТОО «Шунгит добыча», - сказал Д.Жандарбек.



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#Северо-Казахстанская область   #Строительство   #Экономика  
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Автор:

Олеся Жуковень

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