Импортозамещение сахара дойдет до 20% - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют реализовать программу 100% импортозамещения по продуктам питания до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас есть возможность обеспечить себя продуктами питания на 80%. 20% продукции мы вынуждены завозить извне. В будущем по программе будет возможность до 2025 года полностью закрыть шесть видов продукции», - сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в Службе центральных коммуникаций во время презентации Программы по повышению доходов населения.

По его словам, поставки сахара на внутренний рынок останутся на уровне 80%.

Как сообщалось ранее, ежегодное потребление сахара в Казахстане составляет 532 тыс. тонн, из них за счет отечественного сырья – 7%.

«Все остальные товары из других стран при реализации мы выводим на уровень 100%. Это один из самых больших проектов. Поэтому для будущего устранения импортной зависимости будет реализовано 900 инвестиционных проектов», - добавил Е. Тугжанов.

Как известно, Программу повышения доходов населения до 2025 года утвердило Правительство. В рамках Программы предусматривается увеличение зарплат более 1 млн работников бюджетной сферы и производственного персонала квазигоссектора. До 2025 года будет создано более 2 млн новых рабочих мест.