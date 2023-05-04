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Импортировать таджикские фрукты и овощи намерен Казахстан

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Мая 2023, 13:46
Импортировать таджикские фрукты и овощи намерен Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе переговоров лидеров Казахстана и Таджикистана особое внимание было уделено реализации Дорожной карты по увеличению товарооборота на 2023-2024 годы. Об этом рассказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительствам поручена тщательно проработать все эти направления. В ходе переговоров нами отмечен огромный потенциал для развития промышленной кооперации, мы наметили запуск совместных проектов, которые станут новыми точками роста экономики двух стран. Большие возможности для углубления двустороннего взаимодействия имеются в энергетики и машиностроении. Бизнес-форум и заседание Делового совета, состоявшиеся накануне, подтвердили заинтересованность предпринимателей в налаживании взаимовыгодных контактов в этих сферах», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В частности, напомнил Глава государства, в ходе бизнес-форума были подписаны контракты на сумму 1,8 млрд долларов.

«Серьезный задел для повышения объемов взаимной торговли имеется в АПК. По итогам прошлого года товарооборот сельхозпродукции между нашими странами вырос на 40%, превысив 500 млн долларов. В текущих условиях считаю это неплохим показателем. Казахстан является одним из крупнейших поставщиков пшеницы и муки в Таджикистан. При этом, у нас есть резервы для увеличения экспорта растительных масел, макарон, молочных продуктов, кондитерских изделий. В свою очередь, Казахстан заинтересован на системной основе импортировать из Таджикистана плодово-овощную продукцию», - подчеркнул Президент.


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