9 Августа 2022 20:22

Импортерам племенных животных и пестицидов восстановили налоговую льготу в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Восстановлена налоговая льгота для импортеров пестицидов, племенных животных и живого крупного рогатого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №135-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс в части администрирования налога на добавленную стоимость. Такие поправки внесены в статьи 427 и 428 Налогового кодекса и вводятся в действие ретроспективно с 1 января 2022 года.

Поправками предусмотрено включение в перечень товаров, импортируемых на территорию Республики Казахстан, по которым НДС уплачивается методом зачета, пестицидов (ядохимикатов), племенных животных всех видов и оборудования для искусственного осеменения, крупного рогатого скота живого. Поправки внесены по предложениям бизнес-сообщества. Ранее Законом РК от 20 декабря 2021 года данные позиции были исключены из льготного перечня.

Также до пяти лет увеличен срок исковой давности по товарам, при импорте которых НДС уплачивается методом зачета. Данная норма вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Также внесены редакционные поправки в пункт второй статьи 434 Налогового кодекса в части администрирования возврата НДС, а именно, слова «субъекты предпринимательства, осуществившие конвертацию» заменены на слова «экспортеры сырья при конвертации» и исключены слова «от экспорта сырья». Данные нормы предусматривают предоставление права на применение упрощенного порядка возврата превышения НДС для лиц, осуществивших конвертацию не менее 50 % валютной выручки, поступившей от экспорта сырья.

Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года.