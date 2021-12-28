Импорт стройматериалов будет снижен в Казахстане в ближайшие годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о запланированных мерах по увеличению производства стройматериалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения рынка отечественными стройматериалами к 2025 году будет реализовано 165 новых проектов стройиндустрии на сумму свыше 1 трлн тенге», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, будет организовано производство стройматериалов широкого спектра использования, в том числе листового стекла, керамической плитки, санфаянса, фасадных и теплоизоляционных материалов и других изделий. Это позволит снизить долю импорта с 42 до 27% к 2025 году.

«Создание новых и модернизация существующих производств будет обеспечивать доступность цен на стройматериалы и позволит снизить зависимость от импорта. В целом, данную работу надо активно продолжать», - заключил премьер.