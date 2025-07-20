Импорт полипропилена снизился 3,6 раза в Казахстане

— ⁠В целом в машиностроительной отрасли благодаря планомерной работе за последние пять лет освоено производство чугунного литья редукторов для ведущих мостов грузовиков и спецтехники, новой бытовой техники, смарт-карт, плат, систем сигнализации, электробусов, промышленных аккумуляторов, энергосберегающих трансформаторов, насосов, электронных расходомеров. Для обеспечения дальнейшего роста номенклатуры казахстанских товаров государственные органы и квазигосударственный сектор при отборе и поддержке проектов применяют соответствующие критерии технологической сложности (уровень передела продукции, технологическая новизна и уникальность для Казахстана, соответствие ESG-стандартам и цифровым подходам, способность к масштабируемости и кластерному развитию), — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

По его данным, в соответствии с Планом развития АО «ФНБ „Самрук-Қазына“ на 2023–2032 годы реализуются проекты по модернизации активов, цифровизации, внедрению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развитию высокотехнологичных производств.

— ⁠С участием Фонда успешно введен интегрированный газохимический комплекс по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. В результате реализации проекта снизился импорт полипропилена с 25 тыс. тонн в 2022 году до 7 тыс. тонн в 2024 году, освоено 12 марок полипропилена, включая 5, ранее полностью импортируемых. Национальные производители начали активно замещать зарубежный полипропилен, что отражает изменение структуры спроса и предложения на внутреннем рынке. Продукция завода является сырьем широкой линейки нефтегазохимической продукции дальнейших переделов и реализуется как на отечественном, так и экспортном рынках (Турция, Китай, Россия, Европейский союз), — сообщил глава кабмина.

Также, по его словам, на стадии реализации находятся крупные проекты по выпуску такой высокотехнологичной продукции, как бутадиен и его производные, полиэтилен, полиэтилентерефталат и терефталевая кислота. Эти проекты закладывают основу нового технологического уклада, освоения сложных химических соединений, развития инженерных и логистических компетенций.