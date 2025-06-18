250 тысяч тонн полипропилена произведено в Казахстане

— В ноябре 2022 года был запущен завод KPI по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. По итогам 2024 года заводом произведено порядка 250 тысяч тонн продукции. На сегодня заводом выпускаются 12 марок полипропилена для производства мешкотары, потребительской упаковки, ковровых изделий, одноразовых посуд и другого, — отметил Т. Уркумбаев.

Ранее сообщалось. что в Казахстане продолжается реализация проекта по строительству завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Его запуск запланирован в 2029 году.