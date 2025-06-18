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    18:08, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    250 тысяч тонн полипропилена произведено в Казахстане

    В Казахстане продолжается развитие нефтегазохимического сектора. Об этом на I региональном энергетическом форуме сообщил директор департамента нефтегазохимии и технического регулирования Темирлан Уркумбаев, передает корреспондент агентства Kazinform

    250 тысяч тонн полипропилена произведено в Казахстане
    Фото: freepik.com

    — В ноябре 2022 года был запущен завод KPI по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. По итогам 2024 года заводом произведено порядка 250 тысяч тонн продукции. На сегодня заводом выпускаются 12 марок полипропилена для производства мешкотары, потребительской упаковки, ковровых изделий, одноразовых посуд и другого, — отметил Т. Уркумбаев.

    Ранее сообщалось. что в Казахстане продолжается реализация проекта по строительству завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Его запуск запланирован в 2029 году.

     

    Теги:
    Нефть/газ Торговля Производство Заводы
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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