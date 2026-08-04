Импорт одежды, автомобилей и текстиля сократился в Казахстане

По итогам первого полугодия Казахстан сократил импорт автомобилей, одежды и текстильной продукции. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, объем производства в обрабатывающей промышленности за 6 месяцев увеличился на 9,8%, а стоимость произведенной продукции превысила 16 трлн теңге.

— Снизился объем импорта резиновых и пластмассовых изделий, продукции легкой промышленности, одежды, текстильных изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов, — сообщил Нагаспаев.

При этом объем экспорта несырьевых товаров вырос на 14,6%, составив около 12 млрд $ США. Основу поставок составила продукция металлургии, машиностроения, химической промышленности и строительных материалов.

В государственных закупках обеспечен приоритетный закуп отечественных товаров по 5 323 позициям. За первое полугодие государственными органами заключено свыше 45 тысяч договоров с ОТП на общую сумму 82 млрд теңге.

— В рамках 16 мер поддержки казахстанских товаропроизводителей, реализуемых Фондом «Самрук-Казына», заключено более 3,8 тыс. договоров с ОТП, из них 286 долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на 390 млрд теңге, — отметил министр.

Вместе с тем, в сфере недропользования заключено 425 договоров гарантированного закупа на 123 млрд теңге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены наладить выпуск автомобилей Li Auto, Omoda и Jaecoo.