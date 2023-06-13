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    12:24, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Импорт молока и мяса птицы снизили в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Животноводство – это одна из системообразующих и традиционных для Казахстана отраслей сельского хозяйства. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поэтому со стороны государства оказывается значимая поддержка отрасли. Для увеличения поголовья скота и производства продукции животноводства в текущем году предусмотрено около 108 млрд тенге», - сказал Алихан Смаилов.

    Данные меры, как отметил глава Кабмина, положительно сказываются на динамике роста поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, производстве животноводческой продукции.

    «Как следствие, мы наблюдаем рост инвестиций в эту отрасль, который по итогам прошлого года составил 67% и превысил 100 млрд тенге. По ряду социально-значимых продуктов сферы животноводства значительно снижена зависимость от импорта. С 45% до 39% снижен импорт по производству молока и мяса птицы – с 51% до 32%», - добавил Алихан Смаилов.


    Теги:
    Правительство РК Экономика Сельское хозяйство Правительство
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