Импорт грузовиков в Казахстан вырос в 6,5 раза: рынок установил рекорд

Импорт грузовиков в Казахстан за пять месяцев вырос в 6,5 раза — до 54,4 тыс. машин, тогда как местное производство снизилось на 13,1%, передает Kazinform со ссылкой на energyprom.kz.

За январь–май 2026 года в стране было реализовано 56,6 тыс. грузовых автомобилей — в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Уже за пять месяцев объем продаж превысил показатели любого полного года за всю историю наблюдений. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2023 году, когда на внутреннем рынке реализовали 35,8 тыс. грузовых автомобилей. В 2024 году показатель снизился до 28,2 тыс. ед., а в 2025-м вырос на 7,8%, до 30,4 тыс. ед.

Импорт резко опередил отечественное производство

Основным источником роста рынка в этом году стал импорт. За январь–май в Казахстан ввезли 54,4 тыс. грузовых автомобилей — в 6,5 раза больше, чем годом ранее. При этом отечественное производство сократилось на 13,1%: с 2,8 тыс. до 2,4 тыс. ед. В итоге казахстанские производители обеспечили 4,2% спроса на грузовые автомобили, включая реализацию на внутреннем рынке и экспорт. Годом ранее их доля составляла 24,9%.

В 2025 году ситуация была иной. Выпуск грузовых автомобилей вырос на 10,5%, до 8,5 тыс. ед., а импорт увеличился на 5,8%, до 22,7 тыс. ед. Для сравнения, в 2015 году в Казахстане произвели 1,7 тыс. и импортировали 11,8 тыс. грузовых автомобилей. Таким образом, за десять лет объем отечественного производства вырос в 5 раз, а импорт увеличился почти в 2 раза.

Экспорт грузовых автомобилей при этом остается относительно небольшим. За январь–май 2026 года из Казахстана вывезли 255 грузовых автомобилей — на 39,6% меньше, чем годом ранее. По итогам 2025 года экспорт составил 841 грузовой автомобиль, снизившись на 10,5% по сравнению с 2024 годом. В 2023 году за рубеж поставили 2,1 тыс. грузовых автомобилей — это максимальный показатель за все время.

На фоне роста рынка грузовые автомобили стали чаще появляться и в домашних хозяйствах. Данные об обеспеченности таким транспортом получены в рамках выборочного обследования бюджетов 12 тыс. домохозяйств, а его результаты распространяются на все домашние хозяйства страны. В 2026 году грузовой автомобиль есть у 3% домохозяйств против 1,8% годом ранее. Это максимальный показатель с начала представленной статистики в 2012 году. Тогда грузовой автомобиль имели 0,6% домашних хозяйств, а до 2026 года показатель не превышал 2,3%.

Обеспеченность грузовым транспортом существенно отличается в городе и на селе. В 2026 году грузовой автомобиль есть у 5,6% сельских домохозяйств и у 1,9% городских. Более высокий показатель в сельской местности может объясняться тем, что грузовой транспорт там используется не только для поездок, но и в хозяйственной и предпринимательской деятельности.

В каких регионах Казахстана больше грузовиков?

В региональном разрезе наибольшая обеспеченность грузовыми автомобилями в 2026 году наблюдается в Мангистауской области: 27,8% домашних хозяйств. Далее следуют область Жетісу (24,5%) и Улытауская (11,8%) области. Во всех трех регионах показатель заметно вырос за год: в 2025 году он составлял 1,1%, 9,2% и 0,7% соответственно. Обеспеченность выше среднереспубликанского уровня также наблюдается в Алматинской области: 3,7%. Наименьшие показатели приходятся на Алматы (0,3%), область Абай (0,6%) и Астану (0,7%).

При этом отечественное производство продолжает снижаться. За январь–июнь 2026 года в Казахстане выпустили 3,4 тыс. грузовых автомобилей — на 1,3% меньше, чем годом ранее. Сокращение производства продолжается третий год подряд: за первое полугодие 2023 года было произведено 4,7 тыс. ед., в 2024-м — 3,6 тыс. ед., а в 2025-м — 3,5 тыс. ед. Вместе с тем нынешний объем производства значительно выше уровня середины прошлого десятилетия: за январь–июнь 2016 года в стране выпустили 718 грузовых автомобилей.

Резкое увеличение продаж в 2026 году создает для отечественных производителей возможность нарастить присутствие на внутреннем рынке. Пока основную часть дополнительного спроса обеспечивают импортные поставки, поэтому дальнейшая динамика местного производства будет зависеть от того, смогут ли казахстанские предприятия воспользоваться расширением рынка и увеличить выпуск.

Ранее сообщалось, что в Алматы за сутки выявили 120 нарушений среди водителей грузовиков. Транзитным большегрузам запретили въезд в Астану.