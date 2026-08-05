120 нарушений выявили за сутки среди водителей грузовиков в Алматы

В Алматы усилили контроль за грузовым транспортом, передает корреспондент агентства Kazinform.

В поле зрения полицейских — технически неисправный транспорт, грубые нарушения ПДД, а также машины, загрязняющие атмосферу сверх установленных норм.

Только за минувшие сутки выявлено 120 нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями грузового транспорта. Один автомобиль был водворен на специализированную стоянку.

Как сообщили в департаменте полиции, в Алматы зарегистрировано более 48 тысяч грузовых автомобилей. С начала года выявлено более 16,5 тысячи нарушений ПДД.

В ведомстве отметили, что такие проверки направлены на обеспечение дорожной безопасности и поддержание экологического благополучия города в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан».

Напомним, два человека погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком в Акмолинской области.