120 нарушений выявили за сутки среди водителей грузовиков в Алматы
В Алматы усилили контроль за грузовым транспортом, передает корреспондент агентства Kazinform.
В поле зрения полицейских — технически неисправный транспорт, грубые нарушения ПДД, а также машины, загрязняющие атмосферу сверх установленных норм.
Только за минувшие сутки выявлено 120 нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями грузового транспорта. Один автомобиль был водворен на специализированную стоянку.
Как сообщили в департаменте полиции, в Алматы зарегистрировано более 48 тысяч грузовых автомобилей. С начала года выявлено более 16,5 тысячи нарушений ПДД.
В ведомстве отметили, что такие проверки направлены на обеспечение дорожной безопасности и поддержание экологического благополучия города в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан».
Напомним, два человека погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком в Акмолинской области.